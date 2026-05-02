Relația dintre Ilie Năstase și Ioana Năstase rămâne în centrul atenției, după ce bruneta a decis, anul trecut, să depună actele de divorț. Deși au avut mai multe tensiuni de-a lungul căsniciei de aproape șapte ani, niciodată situația nu a ajuns atât de departe până acum.

Recent, cei doi s-au întâlnit din nou în fața instanței, la Tribunalul Constanța, unde a avut loc un nou termen în procesul de divorț. Deși existau speranțe că ar putea ajunge la un acord, acest lucru nu s-a întâmplat, iar procesul va continua.

„Am avut termen în procesul de divorț. Avocatul lui Ilie a cerut amânarea pentru ca Ilie să-și schimbe comportamentul. Ilie și-a recunoscut greșeala și a mai cerut un termen pentru a își revizui atitudinea. Acum rămâne să văd dacă se va adeveri asta sau nu. Nu am discutat ieri absolut nimic, doar și-a recunoscut greșelile”, a povestit Ioana Năstase.

Ilie Năstase și soția lui, IoanaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Momente tensionate înainte de proces

Înainte de a intra în sala de judecată, atmosfera a fost una tensionată. Ilie Năstase ar fi fost deranjat de prezența presei, iar situația a escaladat până la intervenția poliției pentru calmarea spiritelor.

Ioana Năstase a declarat că nu se aștepta la o astfel de reacție, mai ales într-un moment atât de delicat. Comportamentul fostului sportiv ar fi fost unul asemănător cu cel din trecut, ceea ce a contribuit la dezamăgirea ei.

„Eu nu știu nimic despre comportamentul său de dinainte de a intra în sala de judecată, dar nu am înțeles de ce să se fi comportat așa. Nu înțeleg de ce a avut un astfel de comportament pentru că jurnaliștii își fac meseria, dar a avut acest comportament înainte ca eu să ajung. Eu am fost uimită când am aflat ce s-a întâmplat înainte de a intra în sala de judecată, pentru că băiatul a vorbit frumos, i-a pus câteva întrebări. Dacă nu voia să răspundă, nu răspundea și gata, nu trebuia să se enerveze. Eu nu am fost martoră la scenă, pentru că am ajuns mai târziu decât el”, spune Ioana Năstase pentru cancan.ro.

O schimbare de atitudine în sala de judecată

Lucrurile au luat însă o turnură diferită în momentul în care cei doi au ajuns față în față în instanță. Potrivit Ioanei, Ilie Năstase a avut o atitudine calmă și reținută în timpul interogatoriului, semn că miza situației și prezența soției sale l-au determinat să fie mai echilibrat.

Mai mult, fostul tenismen ar fi cerut o ultimă șansă pentru a-și schimba comportamentul, iar instanța i-a acordat acest răgaz.

„La interogatoriu, Ilie a fost ok. Era foarte gânditor, dar nici nu am putut să-l văd foarte bine, pentru că stătea în spatele meu. Nu este ușor pentru mine, mai ales că eu nu sunt obișnuită să ajung pe la tribunal, pe la judecătorie, nu este ușor deloc pentru mine care nu am fost învățată cu astfel de lucruri”, a precizat încă soția lui Ilie Năstase.

Procesul continuă, iar decizia finală întârzie

La cererea avocatului lui Ilie Năstase, procesul a fost amânat. Acesta are la dispoziție aproximativ patru luni și jumătate pentru a demonstra că poate face schimbările promise.

Deși au petrecut Paștele împreună și au încercat să își mai acorde o șansă, Ioana Năstase rămâne hotărâtă să continue demersurile legale, așteptând dovezi concrete că lucrurile se pot schimba.

„Următorul termen va avea loc pe 15 octombrie. Eu îmi doresc mult să se încheie și să fie ok de acum încolo. Vreau să îl văd că are un comportament frumos, că se comportă cum trebuie. Procesul va continua pentru că astfel de ieșiri cum a avut nu le pot șterge cu buretele. A avut ocazia de multe ori să își revizuiască atitudinea”, a mai spus ea. 

O perioadă dificilă pentru Ioana Năstase

Întregul proces a afectat-o pe Ioana, care recunoaște că nu s-ar fi așteptat niciodată să ajungă într-o astfel de situație. Pe lângă tensiunile din relație, aceasta spune că și reacțiile publicului au avut un impact emoțional puternic asupra sa.

Chiar și așa, bruneta încearcă să rămână puternică și să gestioneze situația cu luciditate, în timp ce procesul de divorț dintre ea și Ilie Năstase este departe de a se încheia.

„Oamenii își dau cu părerea și mă doare sufletul când văd tot felul de discuții. Eu niciodată nu am vrut să devin cunoscută pe spatele lui și mă doare sufletul când văd astfel de discuții, mai ales când nu mă cunosc ca om. Am văzut persoane care au spus: «Dacă nu era domnul Ilie, nu o cunoștea nimeni!». Nici nu mi-am dorit acest lucru, dacă aș fi putut să stau să nu se știe de mine absolut deloc, aș fi făcut-o. Dar eu nu vreau să ies în evidență, cu toate că mă sună zilnic lumea să vin în diferite emisiuni, dar nu merg. Eu am fost curată în relații în general, mi-am văzut de treaba mea, în calitate de soție. Mi-aș fi dorit ca mariajul nostru să nu se încheie niciodată, sunt un om statornic, dar nu a fost să fie”, a spus Ioana.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Viva.ro
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
Unica.ro
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
GSP.RO
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
Avantaje.ro
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly
Tvmania.ro
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly

Alte știri

Un fermier francez venit în România să facă agricultură spune de ce țara noastră importă legume de 820 de milioane de euro, deși le poate produce singură
Știri România 14:05
Un fermier francez venit în România să facă agricultură spune de ce țara noastră importă legume de 820 de milioane de euro, deși le poate produce singură
Incendiu la restaurantul La Cocoșatu din București. 20 de persoane evacuate, au venit 8 autospeciale de stingere
Știri România 13:54
Incendiu la restaurantul La Cocoșatu din București. 20 de persoane evacuate, au venit 8 autospeciale de stingere
Parteneri
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Adevarul.ro
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Cine sunt cei șapte jucători de la FCSB care pleacă în vară. Radunovic și alte nume grele, pe lista neagră a lui Gigi Becali
Fanatik.ro
Cine sunt cei șapte jucători de la FCSB care pleacă în vară. Radunovic și alte nume grele, pe lista neagră a lui Gigi Becali
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Financiarul.ro
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani. Fotografia adorabilă publicată de Prințul William și Kate Middleton
Stiri Mondene 14:00
Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani. Fotografia adorabilă publicată de Prințul William și Kate Middleton
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Stiri Mondene 12:50
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Parteneri
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Cât costă o plimbare cu Mocănița de la Sovata. Atracția din minivacanța de 1 Mai care i-a cucerit pe turiști
ObservatorNews.ro
Cât costă o plimbare cu Mocănița de la Sovata. Atracția din minivacanța de 1 Mai care i-a cucerit pe turiști
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Parteneri
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
GSP.ro
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
Parteneri
Imagini virale cu un cârd de rațe ajutat de un turist să treacă strada în Constanța
Mediafax.ro
Imagini virale cu un cârd de rațe ajutat de un turist să treacă strada în Constanța
România, în stare de șoc! Ratele românilor...
StirileKanalD.ro
România, în stare de șoc! Ratele românilor...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Cozi la Delfinariul din Mamaia în minivacanța de 1 Mai. Cât plătesc turiștii pentru un bilet
Mediafax.ro
Cozi la Delfinariul din Mamaia în minivacanța de 1 Mai. Cât plătesc turiștii pentru un bilet
BREAKING NEWS Arde un cunoscut restaurant din București! 20 de persoane au fost evacuate
KanalD.ro
BREAKING NEWS Arde un cunoscut restaurant din București! 20 de persoane au fost evacuate

Politic

Takacs Csaba, mentorul lui Kelemen Hunor și unul dintre fondatorii UDMR, a murit strivit de tractor. Reacția lui Kelemen
Politică 01 mai
Takacs Csaba, mentorul lui Kelemen Hunor și unul dintre fondatorii UDMR, a murit strivit de tractor. Reacția lui Kelemen
S-a decis soarta celor 231 de milioane de euro din PNRR pentru pensiile speciale. Cu banii pierduți pe patru jaloane se făceau nouă spitale precum cel al Asociației Dăruiește Viață
Politică 01 mai
S-a decis soarta celor 231 de milioane de euro din PNRR pentru pensiile speciale. Cu banii pierduți pe patru jaloane se făceau nouă spitale precum cel al Asociației Dăruiește Viață
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Continuă războiul dintre Florin Talpan și Radu Miruță! Juristul CSA, mesaj dur la 5 dimineața
Fanatik.ro
Continuă războiul dintre Florin Talpan și Radu Miruță! Juristul CSA, mesaj dur la 5 dimineața
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea