Relația dintre Ilie Năstase și Ioana Năstase rămâne în centrul atenției, după ce bruneta a decis, anul trecut, să depună actele de divorț. Deși au avut mai multe tensiuni de-a lungul căsniciei de aproape șapte ani, niciodată situația nu a ajuns atât de departe până acum.

Recent, cei doi s-au întâlnit din nou în fața instanței, la Tribunalul Constanța, unde a avut loc un nou termen în procesul de divorț. Deși existau speranțe că ar putea ajunge la un acord, acest lucru nu s-a întâmplat, iar procesul va continua.

„Am avut termen în procesul de divorț. Avocatul lui Ilie a cerut amânarea pentru ca Ilie să-și schimbe comportamentul. Ilie și-a recunoscut greșeala și a mai cerut un termen pentru a își revizui atitudinea. Acum rămâne să văd dacă se va adeveri asta sau nu. Nu am discutat ieri absolut nimic, doar și-a recunoscut greșelile”, a povestit Ioana Năstase.

Momente tensionate înainte de proces

Înainte de a intra în sala de judecată, atmosfera a fost una tensionată. Ilie Năstase ar fi fost deranjat de prezența presei, iar situația a escaladat până la intervenția poliției pentru calmarea spiritelor.

Ioana Năstase a declarat că nu se aștepta la o astfel de reacție, mai ales într-un moment atât de delicat. Comportamentul fostului sportiv ar fi fost unul asemănător cu cel din trecut, ceea ce a contribuit la dezamăgirea ei.

„Eu nu știu nimic despre comportamentul său de dinainte de a intra în sala de judecată, dar nu am înțeles de ce să se fi comportat așa. Nu înțeleg de ce a avut un astfel de comportament pentru că jurnaliștii își fac meseria, dar a avut acest comportament înainte ca eu să ajung. Eu am fost uimită când am aflat ce s-a întâmplat înainte de a intra în sala de judecată, pentru că băiatul a vorbit frumos, i-a pus câteva întrebări. Dacă nu voia să răspundă, nu răspundea și gata, nu trebuia să se enerveze. Eu nu am fost martoră la scenă, pentru că am ajuns mai târziu decât el”, spune Ioana Năstase pentru cancan.ro.

O schimbare de atitudine în sala de judecată

Lucrurile au luat însă o turnură diferită în momentul în care cei doi au ajuns față în față în instanță. Potrivit Ioanei, Ilie Năstase a avut o atitudine calmă și reținută în timpul interogatoriului, semn că miza situației și prezența soției sale l-au determinat să fie mai echilibrat.

Mai mult, fostul tenismen ar fi cerut o ultimă șansă pentru a-și schimba comportamentul, iar instanța i-a acordat acest răgaz.

„La interogatoriu, Ilie a fost ok. Era foarte gânditor, dar nici nu am putut să-l văd foarte bine, pentru că stătea în spatele meu. Nu este ușor pentru mine, mai ales că eu nu sunt obișnuită să ajung pe la tribunal, pe la judecătorie, nu este ușor deloc pentru mine care nu am fost învățată cu astfel de lucruri”, a precizat încă soția lui Ilie Năstase.

Procesul continuă, iar decizia finală întârzie

La cererea avocatului lui Ilie Năstase, procesul a fost amânat. Acesta are la dispoziție aproximativ patru luni și jumătate pentru a demonstra că poate face schimbările promise.

Deși au petrecut Paștele împreună și au încercat să își mai acorde o șansă, Ioana Năstase rămâne hotărâtă să continue demersurile legale, așteptând dovezi concrete că lucrurile se pot schimba.

„Următorul termen va avea loc pe 15 octombrie. Eu îmi doresc mult să se încheie și să fie ok de acum încolo. Vreau să îl văd că are un comportament frumos, că se comportă cum trebuie. Procesul va continua pentru că astfel de ieșiri cum a avut nu le pot șterge cu buretele. A avut ocazia de multe ori să își revizuiască atitudinea”, a mai spus ea.

O perioadă dificilă pentru Ioana Năstase

Întregul proces a afectat-o pe Ioana, care recunoaște că nu s-ar fi așteptat niciodată să ajungă într-o astfel de situație. Pe lângă tensiunile din relație, aceasta spune că și reacțiile publicului au avut un impact emoțional puternic asupra sa.

Chiar și așa, bruneta încearcă să rămână puternică și să gestioneze situația cu luciditate, în timp ce procesul de divorț dintre ea și Ilie Năstase este departe de a se încheia.

„Oamenii își dau cu părerea și mă doare sufletul când văd tot felul de discuții. Eu niciodată nu am vrut să devin cunoscută pe spatele lui și mă doare sufletul când văd astfel de discuții, mai ales când nu mă cunosc ca om. Am văzut persoane care au spus: «Dacă nu era domnul Ilie, nu o cunoștea nimeni!». Nici nu mi-am dorit acest lucru, dacă aș fi putut să stau să nu se știe de mine absolut deloc, aș fi făcut-o. Dar eu nu vreau să ies în evidență, cu toate că mă sună zilnic lumea să vin în diferite emisiuni, dar nu merg. Eu am fost curată în relații în general, mi-am văzut de treaba mea, în calitate de soție. Mi-aș fi dorit ca mariajul nostru să nu se încheie niciodată, sunt un om statornic, dar nu a fost să fie”, a spus Ioana.

