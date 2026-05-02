Insula Santa Cristina, la vânzare pentru 24,2 milioane de euro

O proprietate exclusivistă din apropierea Veneției a fost scoasă la vânzare și atrage atenția investitorilor din întreaga lume, relatează publicația oe24.at. Este vorba despre o insulă privată asociată familiei Swarovski, disponibilă acum pentru aproximativ 24,2 milioane de euro.

Insula, cunoscută sub numele de Isola Santa Cristina, se află în laguna Veneției și a aparținut timp de decenii antreprenorului Gernot Langes-Swarovski.

Aproape 30 de hectare de intimitate totală

Insula a fost cumpărată în anii 80 de un descendent al fondatorului celebrului brand Swarovski.

De atunci, domeniul a fost folosit ca refugiu privat, departe de agitația turistică a Veneției. După moartea proprietarului, în 2021, administrarea insulei a fost preluată de o fundație, care a decis acum să o vândă.

Proprietatea are aproape 30 de hectare și oferă intimitate completă.

Vilă, capelă, piscină și podgorii

Tocmai această izolare a transformat insula într-un loc exclusivist, ferit de aglomerația din Veneția, dar aflat la mică distanță de oraș. Pe teren se află o vilă mare folosită ca reședință principală, dar și o fermă, o capelă, spații de depozitare și un hangar pentru bărci.

În ofertă sunt incluse mai multe ambarcațiuni, pontoane private și geamanduri de acostare, piscină, livezi întinse și podgorii unde se cultivă struguri pentru vinuri Merlot, Cabernet și Chardonnay.

Printre facilitățile rare ale proprietății se numără un stup propriu și zone dedicate pescuitului.

Casa principală, cu aproximativ 860 de metri pătrați, oferă nouă dormitoare, în timp ce ferma (566 de metri pătrați) are încă două. Heute scrie că ambele au bucătării complet utilate, existând și terase, spații de cazare pentru personal și chiar un heliport.

Prin această tranzacție se încheie o perioadă de aproape patru decenii în care insula a aparținut aceleiași familii. Reprezentanții fundației au transmis că este momentul ca proprietatea să ajungă în mâinile unui nou proprietar care să aprecieze caracterul unic al locului. „A sosit momentul să predăm responsabilitatea pentru Insula Santa Cristina unui nou custode, cuiva care apreciază unicitatea locului”, a declarat dr. Christoph Volk, președintele Consiliului Fundației, într-un comunicat de presă.

Potrivit lui Anne-Marie Doyle de la Venice Sothebys International Realty, insula este un „refugiu perfect” „pentru a te reîncărca, a te relaxa și a fi conectat cu natura, singur sau cu prietenii și familia”.

Recent, o insulă artificială din Danemarca, construită ca fortăreață maritimă înainte de Primul Război Mondial și dotată astăzi cu port de iahturi, restaurant și spații de cazare, a fost scoasă la vânzare pentru aproximativ 10 milioane de euro. Iar în Croația, un proprietar încearcă de trei ani să vândă insulița Veli Školj pentru 3,25 de milioane de euro. Deși locul pare un paradis, restricțiile stricte de mediu și interdicția de a construi sau de a o îngrădi i-au făcut pe toți potențialii cumpărători să renunțe.

