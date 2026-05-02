Cum funcționează „banca secretă a brânzei” din Italia

În inima regiunii Emilia-Romagna, din nordul Italiei, depozite uriașe cu temperatură controlată ascund una dintre cele mai valoroase resurse ale țării: sute de mii de roți de Parmigiano Reggiano care se maturează lent și cresc în valoare cu fiecare lună. Pentru vizitatori, locul seamănă cu o catedrală a brânzei. Pentru producători, este o adevărată gură de oxigen financiară.

Parmigiano Reggiano este unul dintre cele mai strict reglementate produse alimentare din lume. Poate fi produs doar într-o zonă limitată din Italia, folosind trei ingrediente: lapte, sare și cheag. În plus, nu poate fi vândut înainte de minimum 12 luni de maturare. Multe roți ajung la 24, 36 sau chiar 40 de luni.

Această perioadă lungă creează însă o problemă financiară majoră: fermierii trebuie plătiți lunar, angajații trebuie remunerați, iar costurile cu furajele și energia cresc zilnic.

Veniturile apar abia după un an sau mai mult.

Credite garantate cu parmezan

De peste un secol, banca italiană Credem intervine pentru a acoperi acest gol financiar, instituția acceptând roțile de Parmigiano Reggiano drept garanție pentru împrumuturi.

Giancarlo Ravanetti, responsabilul depozitului specializat, a explicat pentru CNN că în Italia se produc aproximativ 4 milioane de roți anual, iar banca păstrează în jur de 500.000 dintre ele.

Valoarea brânzei aflate în depozit ajunge la aproximativ 325 de milioane de euro.

La sosirea în depozit, fiecare roată este scanată și introdusă într-un sistem digital care înregistrează data producției, fabrica de proveniență și stadiul maturării. Apoi este așezată pe rafturi lungi din lemn, în spații unde temperatura, umiditatea și circulația aerului sunt controlate atent.

Angajații verifică zilnic produsele pentru eventuale fisuri, umflături sau probleme de umiditate.

O industrie de peste 4 miliarde de euro

După 12 luni, Consorțiul Parmigiano Reggiano efectuează testul clasic de verificare. Roțile sunt lovite ușor cu un ciocan special, iar sunetul indică dacă există defecte interne. Doar produsele conforme primesc sigiliul oficial prin marcaj termic.

Consorțiul coordonează aproximativ 300 de producători și peste 2.000 de fermieri. Sectorul generează o cifră de afaceri de peste 4 miliarde de euro și implică aproximativ 50.000 de persoane. În 2025, exporturile au depășit pentru prima dată jumătate din totalul vânzărilor mondiale, ajungând la 50,5%.

Statele Unite rămân cea mai mare piață externă pentru Parmigiano Reggiano.

Totuși, taxele vamale majorate până la 25%, costurile logistice mai mari și incertitudinile economice au făcut piața mai volatilă. La începutul lui 2026, mai mulți importatori americani au suspendat comenzile pentru a evalua impactul noilor taxe.

Italienii cumpără mai puțin parmezan

Volumele vândute în Italia au scăzut cu 10% în 2025. Prețurile mai mari i-au determinat pe consumatori să cumpere mai rar și în cantități mai mici.

Roțile maturate 12 luni au ajuns la 13,22 euro/kg, iar cele de 24 luni la 15,59 euro/kg, iar producătorii primesc de regulă între 60% și 80% din valoarea unei roți atunci când o folosesc drept garanție.

Mai nou, tehnologia blockchain permite folosirea brânzei ca activ garantat chiar și atunci când aceasta rămâne în depozitele producătorilor. Astfel, capacitatea de creditare s-a dublat.

Parmigiano Reggiano, o istorie de aproape 1.000 de ani

Parmigiano Reggiano, supranumit și „Regele Brânzeturilor”, este mult mai mult decât un simplu ingredient pentru paste; este un produs cu o istorie de aproape 1.000 de ani și reguli de producție extrem de stricte.

Originea și Autenticitatea (DOP) – Parmigiano Reggiano deține statutul de DOP (Denumire de Origine Protejată). Asta înseamnă că poate fi produs legal doar în anumite provincii din Italia: Parma, Reggio Emilia, Modena și părți din Mantua și Bologna.

Ingrediente și Producție – Rețeta este neschimbată de secole și este surprinzător de simplă. Conține doar trei ingrediente: lapte crud (de la vaci hrănite doar cu iarbă sau fân local), sare și cheag.

Nu sunt permiși conservanții, aditivii sau coloranții. Este nevoie de aproximativ 550 de litri de lapte pentru a produce o singură roată de brânză de 40 kg.

Perioada de Maturare – Timpul este ingredientul secret. Maturarea minimă este de 12 luni, dar cele mai comune variante sunt:

18-24 luni (Vecchio): Textură granulată, arome de iaurt și fructe proaspete.

Textură granulată, arome de iaurt și fructe proaspete. Peste 36 luni (Stravecchio): Textură foarte friabilă, arome intense de nucă și condimente. Apar acele mici cristale crocante de tirozină (un aminoacid), care sunt un semn al calității, nu un defect.

Valoare Nutrițională – Este una dintre cele mai sănătoase brânzeturi din lume:

Fără lactoză: Procesul lung de maturare elimină natural lactoza, fiind sigură pentru majoritatea persoanelor cu intoleranță.

Procesul lung de maturare elimină natural lactoza, fiind sigură pentru majoritatea persoanelor cu intoleranță. Bogată în calciu și proteine: 100g de Parmigiano oferă la fel de mult calciu ca o cantitate mult mai mare de lapte.

100g de Parmigiano oferă la fel de mult calciu ca o cantitate mult mai mare de lapte. Ușor de digerat: Enzimele descompun proteinele în timpul maturării, făcând-o ideală chiar și pentru copii sau sportivi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE