Gabriela Cristea, căutată de fosta iubită a lui Tavi Clonda: „De un an îi tot spuneam”

Prin această experiență, dacă o putem numi așa, au trecut și Gabriela Cristea și Tavi Clonda, la începutul relației lor. Căsătoriți de aproximativ 10 ani, cei doi și-au ținut relația discretă la început, însă până la urmă au recunoscut în fața întregii țări că formează un cuplu.

Doar că, în momentele în care nu foarte multă lume aflase despre relația lor, fosta iubită a lui Tavi Clonda a căutat-o pe Gabriela Cristea, pentru a discuta cu ea. Însă prezentatoarea TV a ignorat-o și nu a intrat în vorbă cu aceasta!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Invitați în podcastul lui Cătălin Măruță de pe YouTube, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au povestit întreaga întâmplare, amuzați de modul în care au decurs lucrurile.

„Ai avut probleme de genul acesta, să te sune fosta?”, a întrebat Cătălin Măruță, iar Gabriela Cristea i-a răspuns râzând: „Nu chiar”. „Nu a sunat-o, i-a dat mesaj”, a intervenit Tavi Clonda.

„Ți-a dat mesaj? De unde a făcut rost de numărul tău?”, a fost curios Cătălin Măruță să afle.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

„Nu cred că pe telefon, cred că mi-a trimis pe Facebook, pe Instagram, undeva. Mă rog, le-am trecut la prescrise. Era firesc până la urmă. Adică na, dacă ea simțea că își dorește…”, a spus Gabriela Cristea, iar Cătălin Măruță a fost curios să afle ce i-a răspuns vedeta. „Nu i-am răspuns, pentru că ce aș fi putut să îi spun? Serios acum… Era o femeie care suferea și cumva empatizam cu toată treaba asta”, a adăugat fosta prezentatoare de la Kanal D și Antena Stars.

„Din cauza ta, că nu i-ai spus din timp”, a afirmat Cătălin Măruță, în timp ce se uita la Tavi Clonda, pe care a dat vina că nu a făcut ca lucrurile să fie mai clare în relația lui, fie că vorbim despre actuala sau despre fosta.

„I-am spus! De un an îi tot spuneam. Am fost cel mai răbdător”, a fost răspunsul oferit de Tavi Clonda în podcastul de pe YouTube.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE