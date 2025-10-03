Gabriela Cristea și-a surprins toți fanii la începutul acestui an, când a anunțat că se retrage brusc din televiziune, fără a da atunci explicații clare. Cu o carieră de ani buni și emisiuni urmărite de mii de telespectatori, decizia vedetei a ridicat numeroase semne de întrebare.

Invitată recent în emisiunea lui Cătălin Măruță, Gabriela Cristea a spus adevărul despre momentul care a determinat-o să renunțe la micul ecran. Fetițele ei, Victoria și Iris, au fost motivul principal pentru care a ales să facă această schimbare radicală.

„Decizia pe care am luat-o de a renunța la acest program, a fost… Evenimentele se întâmplau așa – în momentul în care eu plecam, ele începeau să plângă, să mă întrebe unde plec. Se așezau pe piciorul meu și eu plecam târâș cu ele spre garaj. Momentul decisiv a fost cel în care într-o seară mă pregăteam să plec și am zis: «Mama, plec», iar ele s-au întors și au spus: «Bine, pa», iar eu mi-am spus că am pierdut lupta și nu vreau să pierd cu totul, nu vreau să pierd războiul. Atunci mi s-a părut dureros pentru că, dacă înainte știam că ele sunt acolo și știu că eu sunt prezentă, în momentul în care ele au spus „Bine, pa»… eu nu am putut să accept…

Am plecat eu plângând la serviciu și am zis: «Gata, până aici a fost!». și am luat decizia. Mi-am terminat contractul, pentru că nu am vrut să las contractul neterminat, eu sunt un om parolist, dacă am promis ceva, eu fac”, a spus Gabriela Cristea la PRO TV.

Gabriela Cristea și-a dat demisia de la Antena Stars în luna ianuarie, unde prezenta emisiunea „Mireasa – Capriciile iubirii”, rol pe care l-a predat ulterior Ralucăi Preda. De atunci, prezentatoarea s-a dedicat complet vieții de familie, bucurându-se de timp prețios alături de cele două fiice și de soțul său, Tavi Clonda.

Cum își câștigă Gabriela Cristea banii în prezent

După anunțul retragerii, mulți s-au întrebat din ce face bani acum Gabriela Cristea și au presupus că vedeta își rotunjește veniturile cu cofetăria. În realitate, lucrurile stau altfel.

Drept urmare, principala sursă de venit sunt acum contractele de imagine pe care Gabriela Cristea le are.

„Nu muncesc mai puțin de când m-am lăsat de televiziune. Stau acasă foarte puțin, stau tot timpul când sunt fetele acasă, a devenit regulă. Nu știu dacă o să-mi fie dor de televiziune, sunt cinstită. Poate o să îmi fie, poate nu. Nu o să îmi fie niciodată dor de ceva care m-ar putea ține departe de fetele mele.

M-am amuzat când am anunțat că mă retrag, că ăsta este motivul. Toată lumea m-a sunat să îmi spună că sigur s-a întâmplat ceva. Părea așa incredibil că renunț. Eu mă gândeam deja de un an la ruptura asta. Am pus în balanță foarte multe, și financiarul, și cariera mea, ce pot să fac.

Eu sunt o persoană activă, nu pot să stau și atunci trebuia să îmi umplu timpul cu ceva. Dacă cineva își închipuie că eu fac bani din cofetărie acum se înșală, pentru că deocamdată încă investim, suntem la început de drum”, a declarat Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii „Online story”.

