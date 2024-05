Andreea Liptak este cel mai nou invitat al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” și a făcut dezvăluiri neașteptate despre viața sa. Vedetă emblematică a PRO TV, jurnalista a decis, la un moment dat, să se retragă de pe sticlă și să îmbrățișeze o altă meserie. Astfel a devenit coach certificat internațional în nutriția de precizie, somn, recuperare și gestionarea stresului.

„Prima mea apariție a fost un dezastru total”

Indiferent, însă, de parcursul vieții profesionale, Andreea Liptak nu are cum să-și uite începuturile în presă, primele contacte cu televiziune, eșecul de la sport care a determinat reușita de la știri.

„Prima mea apariție a fost un dezastru total. Categoric eram un om de știri, însă oportunitatea de a veni în București… era de a prezenta în cadrul redacției de știri din sport și nu eram făcută pentru asta, dar dacă acolo s-a ivit oportunitatea… Am încercat să mă adaptez. Am avut colegi extraordinari, printre care și soțul meu (n.red. – Răzvan Spiridon, prezentator PRO TV)… Habar n-aveam că va ajunge soțul meu peste ani pentru că eram destul de distanți unul față de altul, dar cu toții m-au ajutat. Erau mai mulți bărbați și câteva femei, dar ei ne susțineau.

„M-au anunțat de pe o zi pe alta, că voi intra să prezint a doua zi”

Cred că-și dădeau seama că nu putem face anumite lucruri, dar ne tolerau. Adrian Sârbu a dorit atunci să revoluționeze știrile sportive și a creat un concept, probabil preluat din afară, și anume știri sportive prezentate de femei. Aș fi fost prima! Cum se face totul în Pro… m-au anunțat de pe o zi pe alta, că voi intra să prezint a doua zi. Mi-au spus seara și nu am dormit toată noaptea. Eram stresată, nu aveam exercițiu. Am făcut câteva probe în platou, dar nu să mă simt pregătită. Obosită, stresată, a ieșit un dezastru”, a povestit Andreea Liptak la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.

„Imediat după emisie am ieșit din platou și mi s-a spus: «Ai intrat pe post astăzi și ai ieșit de pe post tot astăzi»”

Andreea Liptak este prima și singura moderatoare de știri care a fost concediată în ziua în care a fost angajată. În urmă cu 12 ani, vedeta a făcut o schimbare radicală în cariera sa, părăsind PRO TV și pornind într-o călătorie către antreprenoriat alături de soțul ei, Răzvan Spiridon. Într-un moment de sinceritate, în cadrul podcast-ului „Altceva” moderat de Adrian Artene, fosta prezentatoare de știri a împărtășit detalii despre decizia sa și experiențele care au condus la aceasta.

„Imediat după emisie am ieșit din platou și mi s-a spus: «Ai intrat pe post astăzi și ai ieșit de pe post tot astăzi». Am zis ok. Nu eram din filmul acela. Și mă gândeam ce o să fac. În redacția de sport e evident că nu sunt potrivită… Cred că eram mai credibilă la știri, nu acolo (n.red. – la sport). Energia mea, abilitatea de a citi de pe prompter, de a mă conecta cu publicul… au fost ingredientele pe care le-a luat mai mult în considerare Adrian Sârbu.

El era cel care decidea cine intră și cine iese de pe post. Mesajul nu era din mine, nu eram eu. Cred că după prima știre i-a părut rău (n.red. – lui Sârbu pentru decizie)… Am făcut și gafe. Am întrebat cum se citesc (n.red. – numele unor echipe), nu aveam cultura necesară să prezint din redacția respectivă. Am greșit numele echipei.

Ăsta e adevărul… Am fost pusă din nou pe calea mea, cei de la știri s-au bucurat enorm și au zis e a noastră. Să vină înapoi. Și așa am ajuns înapoi la știri, printr-un eșec”, a mai spus Liptak.

„Nu mi-am dorit niciodată să fiu Andreea Esca”

La vremea respectivă, în 2012, existau speculații cu privire la motivul plecării sale din televiziune. Se presupunea că ar fi fost concediată din cauza unor probleme legate de afacerea sa personală, care funcționa în paralel cu jobul său la PRO TV.

Mai mult, Andreea Liptak mărturisește că nu și-a dorit niciodată să fie la fel ca Andreea Esca. În 2012, a fost înlocuită de Lavinia Petrea și Andreea Marinescu, după ce a luat decizia să renunțe la televiziune.

„Nu mi-am dorit niciodată să fiu Andreea Esca, pentru că Andreea Esca în mintea, în ochii și în sufletul meu a fost un personaj, pentru că vorbim deja despre un personaj, și o personalitate, unice. Cred foarte mult și permanent am fost motivată de autenticitate. Și nu cred că există un înlocuitor pentru nimeni.

Plus că Andreea Esca este într-adevăr emblematică, nu cred că ar fi pentru cineva o strategie bună să dorească să înlocuiască pe cineva. Cred că fiecare trebuie să-și găsească propriul loc în domeniul în care lucrează. Dar sigur, a fost pentru noi toți o sursă de inspirație și este în continuare”, a mai spus Andreea Liptak.

