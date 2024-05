Oana Roman traversează o perioadă extrem de dificilă, marcată de pierderea uneia dintre cele mai dragi ființe din viața sa, mama sa, Mioara Roman, decedată în urmă cu aproape trei luni. Cu toate acestea, vedeta face eforturi remarcabile pentru a rămâne puternică, demonstrând acest lucru în fiecare zi.

Recent, Oana Roman a organizat parastasul mamei sale, asumându-și întreaga responsabilitate. Fiica lui Petre Roman a mers cu o mulțime de pachete la biserică, pe care le-a împărțit celor prezenți. Deși încearcă să mascheze durerea pe care o resimte, vedeta și-a stăpânit cu greu lacrimile în timpul slujbei.

Conform informațiilor furnizate de Spynews.ro, slujba a fost un moment deosebit de emoționant pentru Oana Roman, care a reușit să organizeze evenimentul în memoria mamei sale, în ciuda suferinței profunde pe care o poartă în suflet. Trecerea în neființă a Mioarei Roman a lăsat un gol imens în viața Oanei, relația dintre mamă și fiică fiind una foarte apropiată și specială.

Vedeta s-a ocupat singură de parastas, iar sora ei, Catinca, nu i-a fost alături în aceste momente. În urmă cu ceva timp, Oana Roman spunea public că nu este deloc ajutată de ceilalți membri ai familiei sale.

Tensiunile dintre surorile Roman au atins un nou nivel, după ce Catinca a criticat modul în care s-a organizat înmormântarea mamei lor, Mioara Roman. Declarațiile făcute de Catinca în cadrul unei emisiuni au stârnit un val de nemulțumire din partea Oanei, care a reacționat vehement la acuzațiile aduse.

Catinca Roman a exprimat în mod deschis că ar fi preferat o înmormântare mai discretă pentru mama lor, Mioara Roman, în timp ce Oana a considerat aceste remarci ca fiind lipsite de fond, acuzându-și sora că nu s-a implicat cu nimic în organizarea evenimentului.

„Atunci când tu nu faci nimic, nu te implici cu nimic, nu plătești nimic, nu te interesează nimic și totuși ești nemulțumit de ce face celălalt, care se implică 100%, plătește 100%, se ocupă 100%, duce povara 100% singur. Și cu toate astea, tu ești nemulțumit. Ba mai mult, comentezi, spui că ai fi făcut altfel, că nu a fost bine așa.

Asta este meteahna multora dintre noi, voi. Cred că înainte să comentăm deciziile și viața celorlalți, ar trebui să ne gândim dacă noi am făcut ceva, dacă noi ne-am implicat, dacă am ajutat, dacă am cumpărat măcar o floare sau am aprins măcar o lumânare pentru cineva”, a transmis Oana Roman pe Instagram, potrivit viva.ro.

Și a continuat: „Altfel, suntem doar niște forme de viață care comentăm de pe margine. Ar trebui să ne gândim foarte bine înainte să ne permitem să judecăm deciziile altora și să judecăm ceea ce fac ei, atât timp cât noi nu facem nimic. Eu nu-mi permit să-i judec pe alții, nici măcar pe cei apropiați mie.

Nu e treaba mea să judec, să-mi dau cu părerea, eu fac ce cred, simt, astfel încât să am inima și conștiința împăcate. Să știu că mi-am făcut datoria pentru părinții mei, copilul meu, gândiți-vă înainte să deschideți gura și să vă băgați în seamă”.

