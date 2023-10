În urmă cu câteva luni, în iunie, pe internet au circulat zvonuri potrivit cărora Gabriela Cristea ar fi prezentat una dintre edițiile emisiunii „Mireasa – Capriciile iubirii” în stare de ebrietate. La momentul respectiv, prezentatoarea nu a făcut declarații, Tavi Clonda, soțul ei, i-a luat apărarea.

„E o minciună sfruntată. Un grup care vrea să denigreze vedetele, nu e Gabriela singura. Bineînțeles că nu este nimic adevărat! Gabriela nu consumă niciodată, nu e cu alcoolul absolut deloc, iar despre asta, probabil că vor plăti în fața instanței, habar nu am, încă nu știu ce măsuri se vor lua!”, a zis el la momentul respectiv, pentru Click.

Cum se apără Gabriela Cristea: „Eu sunt o tipă destul de expresivă, tot timpul gesticulez”

Acum, invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Gabriela Cristea rupe tăcerea și face primele declarații despre acuzațiile care i s-au adus. „Este un grup, la emisiunea pe care o prezint. Este un grup de suținători, știi că sunt împărțiți, că toate reality show-urile astea au o grămadă de „eu îl suțin pe ăla, eu îl susțin pe ăla!”, iar fetele alea nu mă plac!

Și pentru că eu sunt o tipă destul de expresivă, tot timpul gesticulez, fac glume multe, într-o zi poate am fost un pic mai agitată și haioasă! Și au zis că sigur am consumat ceva!”, a susținut Gabriela Cristea, care spune că ea niciodată nu consumă alcool.

„Cum să îmi permit vreodată, în viața mea, să mă duc la mine în emisiune (n.r. – în stare de ebrietate), eu îmi respect meseria pe care o am! Și, pe lângă asta, eu nu consum alcool!”, a mai mărturisit Gabriela Cristea.

Tavi Clonda a dezvăluit fără rețineri care sunt defectele soției sale, Gabriela Cristea

rezent la proba sosurilor picante, în emisiunea lui Cătălin Măruță, artistul a dat din casă despre relația sa cu Gabriela Cristea. Tavi Clonda a fost întrebat despre defectele, dar și despre calitățile soției sale, iar răspunsul a fost sincer și spus fără rețineri. El a recunoscut că Gabriela este uneori rece, încăpățânată și impulsivă, însă toate acestea pălesc în fața calităților celor mai evidente.

„Încăpățânată, uneori rece, impulsivă și la plus iubitoare, profesionistă, frumoasă. Spune trei defecte și trei calități ale soției tale, Gabriela Cristea. Uneori e foarte rece, eu am nevoie de multă căldură, am un suflet mare și trebuie să intre multă căldură.”, a spus Tavi la Pro TV.

Între Gabriela Cristea și Tavi Clonda există o diferență de vârstă de 5 ani, prezentatoarea având 48 de ani, în timp ce soțul ei are 43. Vârsta nu a fost niciodată un impediment în relația lor, mai ales că nici nu simt această diferență.

„Nu a fost niciodată o problemă și nici nu s-a resimțit, pentru că mentalitatea ei este tânără, mentalitatea mea este tânără, vom rămâne doi tineri care ne vom ține de mână și când vom fi doi moșuleți”, spunea el pentru Playtech.