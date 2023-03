În anul 2019, Valentina Pelinel aducea pe lume două fetițe superbe, care au primit numele de Rania și Indira. Astăzi, gemenele împlinesc 4 ani și sunt răsfățate de părinții lor, pentru a avea o zi de naștere de neuitat.

„La multi ani, Rania și Indira! «Mărțisoarele» noastre împlinesc azi 4 ani”, a scris Valentina Pelinel pe rețelele de socializare. Deși sunt gemene, fetițele sunt foarte diferite, iar fanii au observat că micuțele nu seamănă foarte mult între ele.

Soția lui Cristi Borcea se descurcă foarte bine cu cei trei copiii și se simte cea mai fericită femeie de când aceștia au apărut în viața ei. La un moment dat, Valentina Pelinel declara că fiul său, Milan, este foarte liniștit, în timp ce una dintre gemene este mai năzdrăvană.

„Milan e foarte liniștit și cuminte, nu e el cel năzdrăvan! Una dinte fetițe e mai năzdrăvană, Rania! Eu sper să nu avem probleme cu ea, eu iau partea bună a lucrurilor! Sper să fie îndrăzneață și să se descurce în viață”, a declarat Valentina Pelinel pentru click.ro, în urmă cu câteva luni.

Și a continuat: „Ne uităm cum cresc sub ochii noștri și cum devin două domnișoare cu personalități diferite, cum descoperă lumea alături de noi. Fiecare moment devine atât de important tocmai pentru că timpul fuge mult prea repede. Rania e lipită de mine, Indira este în lumea ei și este mai înspre tati. Am învățat de la copiii mei să fiu mai tolerantă. Nu aveam atât de multă răbdare. Nici măcar nu ridic glasul în fața lor. Vreau să crească frumos și armonios. Cristi nu are răbdare de fel, dar cu copiii e altfel”.

Valentina Pelinel a apelat la fertilizare in vitro pentru a rămâne însărcinată cu gemenele

În urmă cu ceva timp, soția lui Cristi Borcea a dezvăluit că a apelat la fertilizare in vitro pentru a rămâne însărcinată cu gemenele, Rania și Indira. Valentina Pelinel spunea că își mai dorea copii, astfel că a apelat la medici pentru a o ajuta. Ea a preferat să facă fertilizare in vitro în România și a fost foarte mulțumită de toate serviciile.

„Da, o să spun pentru prima dată că am apelat la fertilizare. Restul speculaţiilor n-au o bază reală, ştiu că au existat multe scenarii atunci. Nu ştiu de ce, pentru mulţi, fertilizarea este un subiect tabu, pentru că aceasta este o cale de a ne împlini visul de a fi mame.

Sunt multe femei pentru care o sarcină naturală nu e posibilă şi aceasta este singura metodă, nu trebuie să ne ferim, ci trebuie să fim un exemplu şi să le dăm curaj celor care vor să aleagă calea asta.

Noi ne doream foarte mult copii şi am apelat la fertilizare aici, în România. Am avut parte de multă discreţie şi de servicii ca-n străinătate”, a declarat ea pentru OK!Magazine.

