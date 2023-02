„Duminică, pe 19 februarie începe noul sezon din Clanul. Ce fac în acest proiect este foarte diferit față de ceea ce am făcut până acum. Dacă vă amintiți, până să încep acest proiect aveam o freză romantică. Acum am ajuns să joc un mafiot, și, ce pot să vă spun, este că e o canalie simpatică.

În sezonul doi se dezvoltă o canalie, un ticălos cu un instinct de supraviețuire colosal. Pe care, sincer, când mă apuc să citesc scenarii și să filmez, îl admir.

Este o canalie, ce vrei tu, dar are un instinct de supraviețuire fantastic. Când spui că în acest moment nu mai are cum să scape, găsește el o soluție și se întâmplă ceva benefic pentru el”, a povestit George Ivașcu pentru Fanatik.

„Nu am simțit neapărat că acest rol mă scoate din zona de confort, dar într-adevăr a fost o provocare, fiind, cum spunem noi, un rol de compoziție, adică nu apropiat ție, nu apropiat ca și comportament, ca limbaj. Brusc am intrat într-o zonă a unui personaj care este agramat.

Nu este în zona de anturaj în care eu mă învârt ca să știu cum sunt oamenii. Le mulțumesc lui Anghel Damian și Liei Bugnar pentru faptul că au avut curajul să ofere unui intelectual, unui tip inteligent, prețios la felul în care vorbește, care își corectează tot timpul studenții pe tema asta, brusc să îi oferi un rol în care topica este invers.

Comportamentul este de altă natură, total diferit față de omul George Ivașcu. Pentru un profesionist, un asemenea rol este o mare provocare”, a mai spus Ivașcu.

„Nu am ajuns să exersez acasă, dar am ajuns să vorbesc ca Pelicanul. Am început să vorbesc cu frazele gândite invers (n.r. – râde). Am început să mă surprind că vorbesc un pic altfel decât eram eu obișnuit. Nu exersez acasă, doar învăț textul.

Soția se amuză. Își dă seama cât de departe este rolul față de ceea ce sunt eu, de fapt. Tot timpul îmi atrage atenția că încep să vorbesc altfel. Repet destul de mult pentru proiect, pentru că e important și de succes și responsabilitatea crește cu fiecare episod, pentru oamenii care au devenit fideli acestui film.

Pentru că este un film, dacă ne gândim doar că un episod durează aproape două ore. Ceea ce înseamnă că 13 episoade sunt ca și 13 filme. Oamenii care au devenit fideli au așteptări foarte mari. Ei știu ce se întâmplă cu personajul. Vor să vadă. Pentru a nu-i dezamăgi trebuie să fii cât mai în rol, cum spunem noi”, a zis George Ivașcu pentru sursa citată.

