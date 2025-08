George Vornicu pare să aibă dificultăți serioase în a se acomoda cu stilul de viață impus de emisiune. Temperaturile ridicate și rutina zilnică îl afectează vizibil, ceea ce influențează negativ interacțiunile sale cu ceilalți concurenți, dar și cu ispitele.

Deși colegii lui par să se adapteze treptat atmosferei de pe insulă, George rămâne retras, preferând izolarea. Ispita Andreea a încercat să se apropie de el și să-l încurajeze să se deschidă, însă reacția lui a fost una rezervată și marcată de disconfort.

Ce nu îi convine lui George la Insula Iubirii 2025

Într-o conversație sinceră, George Vornicu i-a explicat Andreei că nu se simte bine din cauza căldurii intense și a faptului că mâncarea oferită nu este pe gustul lui. Într-un testimonial, el a recunoscut că nu este genul de persoană care să poarte discuții ample și că nu a consumat aproape nimic de când a ajuns pe insulă.

„Te văd că tot stai singur și am venit la tine”, i-a spus Andreea. „Eu nu sunt genul care să am discuții cu oameni decât cele de bază sau ce te înconjoară în acele momente. Nu (nr. nu-i place mâncarea). Eu nu pot să mănânc. Mănânc mâncare normală, dar făcută bine, nu în stilul ăsta. Nu-mi place. Nu este stilul meu. Eu nu am mâncat nimic de când am venit aici. Mi se face rău doar când văd prăjelile de aici”, a adăugat George.

Andreea, dorind să îl ajute, s-a oferit să gătească ceva pe placul lui, dacă George ar fi fost dispus să vorbească cu ceilalți băieți pentru a cumpăra alimentele necesare. „Eu știu să fac mâncare, știu să fac de toate. Dacă vrei, vorbește cu băieții să cumpere ceva ca să fac. Măcar până îți trece stomacul.”

Totuși, George a refuzat propunerea, motivând că se simte rău în principal din cauza temperaturilor ridicate, care îl fac să se simtă epuizat. „Nu trebuie să faci nimic. Mă simt oarecum rău datorită disconfortului termic. Nu iubesc, nu-mi place căldura. Dacă nu am băut apă încontinuu. Eu nu mă simt bine unde nu este cald”, a fost dialogul dintre George și Andreea.

Nemulțumirea lui George privind activitățile

Pe lângă mâncare și temperaturile ridicate, George Vornicu e nemulțumit și de activitățile de la Insula Iubirii 2025. El s-a plâns lui Radu Vâlcan că petrece prea mult timp în casă, că nu sunt mai multe activități.

Prezentatorul a fost uimit să audă cuvintele concurentului, mai ales că scopul emisiunii e pentru cupluri de a-și testa relațiile, nu de a face activități.

