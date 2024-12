Nu mai este un secret pentru nimeni că Georgiana Lobonț se numără printre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din țara noastră, iar de-a lungul timpului a reușit să pună bazele unei cariere demne de invidiat. Pe lângă latura profesională, vedeta se mândrește și cu minunata familie pe care a clădit-o alături de Rareș Ciciovan.

Pentru că mai sunt doar câteva săptămâni din acest an, Georgiana Lobonț s-a gândit deja ce își dorește de la 2025. Se pare că interpreta știe deja foarte bine ce vrea de la noul an. Ba mai mult decât atât, are și o dorință pe care crede ea că în cele din urmă va reuși să și-o îndeplinească, mai ales că totul are legătură cu ea și familia sa.

Ca de fiecare dată, cântăreața are mare încredere și știe că într-un final toate lucrurile se vor așeza exact așa cum și-a imaginat. Despre ce este vorba? Citește continuarea pe WOWbiz.ro.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News