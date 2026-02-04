Chiar înainte de a se urca în avionul care a dus-o în SUA, Georgiana Lobonț a precizat că este pentru prima dată în 19 ani când merge la concerte fără Rareș Ciciovan, soțul ei.

Artista a luat această decizie pentru că ea și familia ei tocmai s-au mutat din Dej în Cluj, astfel că a preferat ca Rareș Ciciovan să rămână acasă cu copiii pe care îi au împreună.

Alături de Georgiana Lobonț și Vali Vijelie, în SUA a ajuns și Ramona Lobonț, sora cântăreței.

„Nu am fost niciodată plecată singură, fără Rareș. O să merg cu Ramo, sora mea, va cânta și ea acolo. Pentru mine încep emoțiile acelea mari, îmi vine să plâng, dar încerc să mă abțin. Nu-mi vine să cred că simt sentimentele acestea, că până la urmă vor fi doar aproape trei săptămâni. Mi-e greu, pentru că nu am fost niciodată plecată fără Rareș, de când suntem noi împreună. Niciodată n-am mai plecat singură undeva, iar acum îmi e foarte greu când mă gândesc că nu o să fie lângă mine.

El mereu mă ajuta foarte mult, mă ajuta să-mi închidă fermoarele la rochițe, el știa absolut tot: să instaleze microfonul, să facă reglajele la mixer pentru vocea mea, tot știa! Am rochii superbe pregătite special pentru America. Sunt lucrate manual. E bagajul plin cu rochii, cu pantofi, cu haine pentru mai multe sezoane. Vom cânta și în orașe unde e foarte frig, dar și în orașe unde e mai cald, practic vom cânta în două zone diferite ca temperaturi”, a spus Georgiana Lobonț pentru Spynews.

Vedeta a dezvăluit și ce urmează să facă după ce se întoarce din SUA, afirmând că va avea în România un turneu alături de Dan Ciotoi și de trupa Generic.

„După ce mă întorc din America o să am un turneu mare în România, împreună cu Dan Ciotoi și trupa Generic. Avem câte un concert cu muzica noastră de petrecere în aproape toate orașele mari din România. Nu am mai fost niciodată așa prin țară să cânt melodiile mele. O să cântăm și împreună. Chiar o să fie ceva nou. Practic, va cânta și el cu trupa lui live melodiile lui, eu cu trupa mea… Vom cânta și împreună câteva melodii. Vor fi și Romică Țociu cu domnul Cornel Palade, iar Mihai Mitoșeru va prezenta”, a încheiat Georgiana Lobonț.

