„Pe Marina Almăşan am cunoscut-o în 2011. În octombrie. Doamna Maria Grapini a organizat Balul Speranţei. Eu, în calitate de om de afaceri, eram şi preşedintele Camerei de Comerţ, am gândit că e de datoria unui om care câştigă bani dintr-o parte, e de datoria lui ca o parte din bani să îi înapoieze societăţii. La acest eveniment, prezentator era Marina Almăşan.

O ştiam, că mă uitam la televizor, şi trebuie să recunosc, i-am zis şi ei, era o persoană simpatică, pe care o apreciam şi de care îmi plăcea. Dar niciodată nu m-am gândit că eu aş putea să fiu cu Marina Almăşan.”, a declarat acesta pentru Spynews.

La ceva timp, Georgică Cornu susţine că a fost contactat de Marina Almăşan, care i-a propus să sponsorizeze o emisiune pe care aceasta o prezintă.

După aproximativ o lună de discuţii, cei doi au plecat împreună în vacanță. „I-am spus că pentru luna decembrie am două bilete la Milano. Că nu am cu cine să merg, cu nevasta sunt în divorţ, dacă te tentează şi vrei să faci un drum în Italia… „, mai spune el pentru sursa citată.

Se pare că atunci când a început idila cu Georgică Cornu, Marina Almășan era căsătorită cu Victor Socaciu, încă. Soția afaceristului l-a anunțat pe interpret de escapada celor doi din Italia.

„Împreună au pus pe cineva să ne urmărească şi să ne facă poze. Eu nu mă feream de nimic. Eram în situaţia în care eram cu soţia şi nu mă interesa. Voiam să îmi refac familia. Îmi tot spunea că are probleme cu el şi am rugat-o să îmi dea numărul lui de telefon. Înainte să divorţeze. Mi-a dat într-adevăr telefonul, l-am sunat de vreo două – trei ori şi nu a vrut să îmi răspundă”, a spus Cornu despre Victor Socaciu.

Georgică Cornu spune că la un moment dat a cerut-o de soție pe Marina Almășan. „Da, am cerut-o de nevastă. Ne întâlneam la Zambile. De multe ori venea cu perucă, să nu o vadă nimeni. Şi acolo am cerut-o. Am luat o sticlă de şampanie, am luat un inel. Când a fost la despărţire, mi-a dat inelul. Nu l-am cerut eu. Mi l-a dat ea. Dacă mi l-a dat, de ce nu mi le-a dat pe toate?”, a încheiat acesta.

