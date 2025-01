În iunie 2024, Marina Almășan s-a despărțit de Georgică Cornu după 12 ani de relație. Separarea lor nu a fost una de comun acord, omul de afaceri a ieșit public și a făcut nenumărate declarații și acuze la adresa prezentatoarei.

Mai mult decât atât, Marina Almășan a susținut că omul de afaceri a mers în repetate rânduri la adresa ei, a sunat-o insistent de pe mai multe numere de telefon, altfel că a cerut ordin de protecție. Timp de 8 luni i-a fost interzis acestuia să se apropie de vedetă și să vorbească cu ea.

Scandalul dintre ei nu s-a încheiat, Georgică Cornu și Georgiana, fiica lui din altă relație, a decis să o dea în judecată pe vedetă. Conform Click, Marina Almășan s-a trezit cu un proces intentat de fiica lui Georgică Cornu, care solicită în instanță recuperarea banilor pe care firma ei i-ar fi achitat pentru repararea acoperișului apartamentului din Dorobanți în care locuiește Marina Almășan, apartament ce se întinde pe două etaje. Procesul este demarat de firma timișoreană ALL IZOMETAL SRL care, potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, este controlată de fiica lui Georgică Cornu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Recomandări Care sunt datele alegerilor prezidențiale 2025, stabilite în prima ședință de coaliție PSD-PNL-UDMR din acest an

Primul proces al Marinei Almășan

„La data de 03.01.2025, am înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București cererea de chemare în judecată prin care clientul meu, firma All Izometal, solicită obligarea pârâtei debitoare Marina Almășan la restituirea sumei de 46.000 RON reprezentând plăți nedatorate, dar și la plata sumei de 32.725 RON reprezentând contravaloarea unor lucrări de reparație efectuate în 2022 la imobilul în care locuiește pârâta.

Precizez faptul că societatea a intenționat o soluționare amiabilă a situației create, trimițând debitoarei o notificare prealabilă de plată a sumelor în discuție, notificare la care debitoarea nu a avut nici o reacție și nu a dat nici un răspuns.

De asemenea, pentru ambele sume datorate societatea creditoare a solicitat dobânzile legale aplicabile, de la data punerii în întârziere prin notificarea transmisă. În acest moment, cererea de chemare în judecată parcurge o procedură de regularizare, nefiind încă transmisă de instanță către debitoarea pârâtă”, a declarat avocata lui Georgică Cornu, Dalina Terzi, pentru Click.

Al doilea proces al Marinei Almășan

Avocata a vorbit și despre al doilea proces deschis pe numele Marinei Almășan. Georgică Cornu vrea să-și dea în judecată în curând fosta iubită și pentru recuperarea celor 200.000 de euro, sumă de bani pe care susține că i-a dat-o fostei iubite și cu care Marina Almășan i-a achitat regretatului Victor Socaciu partea lui de casa la divorț.

Recomandări Arhiepiscopul Teodosie pretinde că a fost „înregistrat din răzbunare” în timp ce cumpăra influența unui afacerist. Prelatul, filmat când negocia un comision de 160.000 de lei

„Vom trimite în următoarea perioadă o cerere de soluționare amiabilă pe adresa doamnei Marina Almășan prin care i se va solicita această sumă de bani. Dacă nu vom primi un răspuns, atunci vom introduce acțiunea în instanță pentru recuperarea celor 200 000 de euro, bani pe care am informația că Marina Almășan i-ar fi primit în pungă din partea domnului Georgică Cornu pentru a achita cu ei partea de casă solicitată acesteia la divorț de Victor Socaciu.

În prezent, am văzut că doamna Almășan nu mai recunoaște faptul că acești bani ar fi ajuns la ea, dar va trebui să facă dovada în instanță de unde a avut o persoană cu salariu de bugetar 200 000 de euro, bani pe care i-a virat în două tranșe (180 000 de euro și 20 000 de euro) în contul BCR al domului Victor Socaciu. Vom cere instanței să solicite extrasul de cont doveditor de la bancă”, a mai declarat avocata Dalina Terzi pentru aceeași sursă.

Georgică Cornu, despre datoriile Marinei Almășan

Georgică Cornu susține că datoria Marinei Almășan la el e de aproape 300.000 de euro. „Sunt niște procese pentru bani, procese adevărate. Ea are vreo 260 000 de euro datorie la mine. Eu cred că ea a făcut toate scandalurile astea cu ordinul de protecție ca să mascheze de fapt că are datorii la mine și la fiica mea.

Recomandări România va vinde gaz Germaniei din exploatările Neptun Deep din Marea Neagră. Acord încheiat de OMV

Este vorba, pe de o parte, de 260 000 de euro, bani pe care eu i-am dat ei pentru casă și mașină. Eu i-am dat ei, dar fără acte într-adevăr, 200.000 de euro pentru a-i achita lui Victor Socaciu partea lui de casă pentru că altfel nu-i dădea divorțul.

Mai are și alte datorii la mine, cred vreo 86 000 de euro, pentru că eu i-am reparat acoperișul că-i ploua în casă, i-am luat aragaz, mașină de spălat vase, cuptor cu microunde etc. Ca să nu mai zic de alți 300 000 de euro care au fost cadourile mele către ea, excursii în toată lumea, am plimbat-o și acum nici nu mai recunoaște. Acești bani însă eu nu-i mai cer înapoi”, a declarat omul de afaceri Georgică Cornu.

Reacția Marinei Almășan

Aflată în vacanță în Dubai la fiul său, Marina Almășan a oferit o reacție pe rețelele de socializare. Despre repararea acoperișului, ea a susținut: „Locuiesc, de vreo 25 de ani, la ultimul etaj al unui bloculeț de 4 nivele din Dorobanți. Adică peste mine se află doar acoperișul și, dincolo de el, cerul, mai senin sau mai întunecat, al Capitalei. … Da, statul sub acoperiș nu e un avantaj, la fel ca și urcatul zilnic al celor trei etaje de scări. Blocul e fără lift. Dar e blocul meu, îl iubesc, căci aici mi-au crescut copiii și aici s-a derulat cea mai mare parte a vieții mele cu Victor.

Prin urmare, locuința mea e un frumos depozit de amintiri… Acoperișul blocului, ca orice acoperiș, în timp, începe să tușească. Așa a pățit și al meu, încă de când de sub el se auzea cântec de chitară… Ploile torențiale desenau pe tavanul dormitoarelor noastre fâșii subțiri de umezeală. Niște hărți prelungi și cenușii, care treceau însă repede, precum o răceală ușoară, după câteva ceaiuri fierbinți. Acest acoperiș al meu a devenit, în ultimii ani însă, un leit-motiv al discuțiilor mele contradictorii cu cel ce între timp devenise ocazional locatar al locuinței noastre”, a transmis Marina Almășan.

„Îmi cere înapoi o parte din cadourile făcute mie cam în aceeași manieră ca și blestematul de acoperiș”

Și a continuat: „Într-o bună zi și o mai puțin bună vizită de la Timișoara ( aceasta din urmă programată tocmai pentru a mă deturna de la o nouă decizie de despărțire), m-am întors de la Televiziune și…mi-am găsit casa invadată de o echipă de meșteri bruneți, care tropăiau prin sufrageria mea, cu găleți, scări, bucăți de lemn și metal.

Era o firmă necunoscută, găsită de Cornu pe internet și adusa, pe șest, în casa mea…să repare acoperișul blocului!!! Trec peste situația tensionată, creată in acele momente. Faptul că sunt persoană publică m-a oprit de a face ceea ce primul impuls îmi dictase : de a-i scoate afară pe muncitori. La urma urmei, ei nu aveau nicio vină. Treaba era deja pe jumătate făcută”.

În încheiere, ea a concluzionat: „Iată însă că începutul lui 2025 îmi aduce un proces din partea lui Cornu. Cel care se dădea de ceasul morții pe la televiziuni, în vara trecută, convingând Planeta de dragostea lui atât de profundă pentru mine, îmi cere înapoi o parte din cadourile făcute mie cam în aceeași manieră ca și blestematul de acoperiș. Pe listă figurează și cei 32.725 de Roni, contravaloarea reparației acestuia….”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News