În urmă cu mai bine de o săptămână s-a aflat că Georgică Cornu o dă în judecată pe Marina Almășan pentru cadourile făcute. Vedeta s-a trezit cu un proces intentat de fiica lui Georgică Cornu, care solicită în instanță recuperarea banilor pe care firma ei i-ar fi achitat pentru repararea acoperișului apartamentului din Dorobanți în care locuiește vedeta. În instanță, la al doilea proces, Georgică Cornu vrea să recupereze și banii pe cadourile pe care i le-a făcut vedeta. În total, suma ar ajunge la 200.000 de euro.

În această situație, Adrian Cuculis, avocatul care a ajutat-o pe Marina Almășan să obțină ordin de restricție împotriva lui Georgică Cornu, a intervenit. În general, el susține că un bărbat nu poate cere înapoi cadourile pe care i le-a făcut unei femei.

„În curând, trebuie să facem noi apărări într-un dosar de pretenții deschis de fostul concubin, Georgică Cornu. Un sfat general. Dacă tot faceți un cadou unei femei…. Nu o chemați în judecată ca să-i cereți banii înapoi din vacanțe… chiar nu se face. Eticheta unui gentleman nu permite o asemenea abordare”, a fost mesajul avocatului Adrian Cuculis, pentru Georgică Cornu, conform Click.

Marina Almășan se apară și spune că nu a cerut nimic din cadourile pe care Georgică Cornu i le-a făcut. Ea susține că omul de afaceri a insistat să îi repare acoperișul, că muncitorii au ajuns la ea acasă când ea era la muncă.

Recomandări Dincolo de clișee. Cum se raportează echipa pe securitate a președintelui Trump la războiul din Ucraina: „Ar trebui să încheie războiul și să oprească crimele” ANALIZĂ

Reacția Marinei Almășan

„Am analizat, sub lupă, specimenele cu bani mulți și… m-am îngrozit! A fost o lume în care am intrat dintr-o mare greșeală, iar ruperea de ea este cea mai mare realizare a mea din ultima vreme. Încă mai trag ponoasele complacerii mele în acel glod (…)

Umbrele trecutului încă mai scuipă mizerie către mine, însă am alături oameni care mă ajută să-mi igienizez viața. Astăzi m-am întâlnit cu avocatul Adrian Cuculis. Prima oară în acest an. (…) Da, ne așteaptă o nouă luptă (forțele răului nu se lasă cu una, cu două, cineva care a pierdut jucăria prețioasă a luat în mână rușinoasa armă a răzbunării), însă buna-credință, adevărul care mi-a fost mereu tovarăș de drum si, poate înainte de toate, talentul avocatului minunat ce-mi este alături sper să mă ajute să mă reîntorc la viața armonioasă pe care mi-o doresc.

Deși destulă lume o hulește, eu una încă nu mi-am pierdut încrederea în justiția română!”, a spus Marina Almășan, după întâlnirea cu avocatul ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Miki Boxerul a câștigat în instanță disputa cu Dominic Fritz. Afaceristul vrea despăgubiri după ce terasa pe care o deținea a fost demolată de Primărie

„Nu numai că au fost cadouri, au fost făcute împotriva voinței mele și am și o corespondență bogată cu domnul Cornu, pe care am păstrat-o, am dovezi în care el insistă să îmi repare acoperișul, am martori care îmi spun cum a venit în casă, când eu eram la serviciu. (…)

Lucruri care se fac împotriva voinței mele, apoi mi se cer bani. (…) Sunt siderată cum poate un om să ajungă să se umilească într-un asemenea hal și încă și public”, a mai declarat Marina Almășan, la Antena Stars.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News