Georgina Rodríguez a fost una dintre cele aproximativ 70 de persoane invitate la premiera exclusivistă a primului documentar semnat de Melania Trump, organizată pe 24 ianuarie 2026, la Casa Albă. Filmul, intitulat „Melania”, oferă o privire intimă asupra celor 20 de zile premergătoare celei de-a doua inaugurări a lui Donald Trump ca președinte, relatate din perspectiva primei-doamne.

Evenimentul a fost confirmat de Marc Beckman, consilier extern și agent al Melaniei, și a reunit figuri marcante precum Andy Jassy (Amazon), Tim Cook (Apple), regina Rania a Iordaniei și Mike Tyson.

Apariția logodnicei lui Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez, care a zburat la Washington, D.C. cu avionul privat, alături de câțiva prieteni apropiați, a impresionat prin ținuta sa elegantă. Ea a purtat o fustă neagră, până la genunchi, combinată cu o jachetă asortată, dresuri transparente și pantofi stiletto negri.

Accesoriile sale au fost remarcabile: inelul de logodnă primit de la Cristiano Ronaldo, evaluat la milioane de dolari, alături de un alt inel cu diamant radiant, purtat pe mâna dreaptă. Bijuteriile cu smaralde și diamante, colierul asortat și o minigeantă roșie din piele au completat look-ul sofisticat.

Părul său închis la culoare a fost coafat cu o despărțire laterală și bucle definite, iar momentul a fost împărtășit pe rețelele de socializare. „Ce norocoasă sunt că am participat la premieră. O experiență la fel de impresionantă pe cât de inspiratoare. Felicitări pentru filmul tău, @melaniatrump, pentru munca din spatele acestuia și pentru faptul că l-ai adus la viață cu atât de multă prezență și sensibilitate”, a scris Georgina Rodríguez pe Instagram.

Impresiile Melaniei Trump

Melania Trump a oferit propriile reflecții pe social media după eveniment: „Sunt profund onorată că am fost înconjurată de prieteni inspirați, familie și iconoclaști culturali la Casa Albă, aseară. Fiecare dintre aceste persoane a adus o viziune unică lumii, lăsând o impresie durabilă. Poveștile noastre personale rezistă timpului și ne amintesc de obligația noastră mutuală unii față de ceilalți. A fost o onoare să prezint noul meu film, MELANIA, înainte de lansarea sa globală”.

Atmosfera exclusivistă a fost completată de cadouri tematice oferite invitaților: bilete de proiecție înrămate, fursecuri alb-negru cu numele Melaniei imprimat, ediții limitate ale memoriilor sale, găleți de popcorn alb-negru și multe altele.

În afara evenimentului, Rodríguez și-a dedicat timpul explorării capitalei americane. Ea a împărtășit fotografii din vizita la monumente emblematice precum Monumentul Washington și Capitolul Statelor Unite. Pentru această escapadă de zi, vedeta a optat pentru o ținută formată dintr-un set tricotat crem, cizme din piele întoarsă maro, o haină din blană, o minigeantă Birkin și ochelari de soare închiși la culoare.

