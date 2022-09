Gestul făcut de Adelina și Cristi Chivu pentru actrița Elvira Deatcu. „Am trecut printr-un coșmar. Ne-au ajutat într-un moment extrem de greu”

Fiul cel mare al Elvirei Deatcu, Luca, studiază arhitectura la o prestigioasă facultate din Milano. Actrița a declarat că cei care i-au ajutat să iasă din impas au fost Adelina și Cristi Chivu

„Am fost în septembrie anul trecut când l-am instalat și ne-am mai dus în aprilie pentru că noi suntem născuți toți patru primăvara și pentru că ne-a stins dorul și nu a fost un an absolut deloc ușor pentru el și firește că a fost o suferință și pentru noi, am zis atunci am zis să ne facem acest cadou.

Eu nu mă sărbătoresc, eu la 50 de ani nu m-am sărbătorit, mai stau să mă mai și felicit. Atunci am plecat toți patru și am mers la Lugano, la Veneția, la Como, ne-am plimbat mult, am stat împreună”, a spus Elvira Deatcu pentru Ego.

„În aprilie nu avea casă. Era în gazdă la un prieten. Am trecut printr-un coșmar. Pe această cale le mulțumesc Adelinei și lui Cristi Chivu pentru că ne-au fost mai mult decât niște rude, prieteni. Ca și când ne-am fi știut de-o viață. Ne-au ajutat într-un moment extrem de greu al nostru”.

Confesiunea Ioanei Aron. O femeie povestește care sunt mecanismele prin care violul rămâne nepedepsit. „12 ani mi-am zis că nu mi s-a întâmplat"

„Unui român astăzi nu-i mai oferă nimeni astăzi cazare în Milano și am vrut să avem prin agenție un contract ferm, pe o perioadă lungă, ca să intre și el în toate celelalte drepturi, tot ce înseamnă statutul de student. Pentru că nu stă 6 luni. Atunci ni s-a cerut un garant cu salariu permanent pe teritoriul Italiei. Ei ne-au ajutat pentru că nu aveam nicio șansă.

Copilul mai avea un pic și dormea la metrou. Au fost niște momente groaznice. A fost un an greu. Am învins. Toată lumea i-a spus că ce nu îl doboară îl întărește, dar e greu. Era cumplit.

Noi stăteam în confortul casei noastre, în fotoliu, și vorbeam cu el. El era săracul singur acolo, căuta apartamente. I-a fost foarte greu acolo”, a mai declarat Elvira pentru sursa citată.

