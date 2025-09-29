De curând, Laura Cosoi a făcut un gest emoționant, alături de cele patru fiice ale sale, Rita, Vera, Lara și Aida. Ea a dezvăluit totul pe contul de socializare, unde a atașat și câteva imagini.

„Weekendul acesta am fost la Aprozi împreună cu fetițele mele, ca să lăsăm rechizitele primite de “ziua surorilor”! Anul acesta, am convenit împreună cu ele ca, în loc să umplem casa cu cadouri, să aducem un strop de bucurie copiilor de la școala din Aprozi, mai puțin norocoși. A fost alegerea noastră de a transforma ziua lor specială într-un gest care contează”, a scris Laura Cosoi pe contul de socializare.

„Cred că, dincolo de orice petrecere, cea mai frumoasă lecție pentru ele este că darurile adevărate sunt cele pe care le oferi altora, nu cele pe care le primești.

Și mai cred că, încet-încet, Rita, Vera, Lara și Aida încep să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat să ai mai puțin, dar să simți mai mult. Să te bucuri sincer pentru fericirea altora, să înțelegi că darurile nu sunt lucruri, ci inima largă, privirea caldă, și bucuria din ochii celor din jur. Lecții simple, dar esențiale, care nu se învață din cărți, ci din fapte.”, a mai scris Laura Cosoi.

Vedeta le-a mulțumit celor care i-au fost alături. „Le mulțumim din suflet și celor care au fost parte din acest gest – un cadou colectiv, cu adevărat special, pentru copilașii din Aprozi. Ne-au fost alături cu încredere și generozitate și au înțeles mesajul din spatele acestui demers: că de cele mai multe ori, cel mai frumos mod de a sărbători este să dăruiești”, și-a încheiat mesajul prezentatoarea TV.

