„Da, a trimis o coroană. Maria m-a sunat să mă întrebe dacă am nevoie de ajutor, am refuzat-o respectuos. Am apreciat gestul”, a spus Maximilian Toader la Antena Stars.

Mai mult, acesta a povestit cum a aflat că tatăl lui, Marcel Toader, a făcut infarct. „Era o zi de sâmbătă, tatăl meu s-a dus la un vechi prieten de al lui, undeva în Periş, stăteau la un grătar, piscină. Eu eram undeva în Colentina. Pe mine m-a sunat cel mai bun prieten al lui că tata a suferit un infarct. Nu mi-au spus că a decedat. Am ajuns acolo şi în momentul în care m-am dat jos din maşină am văzut o maşină din poliţie, m-am întâlnit cu o salvare pe drum. A venit poliţistul la mine şi mi-a spus: Condoleanţe! Nu am mai avut reacţie. Am rămas stană de piatră”, a spus Maximilian la Antena Stars, potrivit Spynews.

