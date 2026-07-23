Avertismentul a fost transmis în timpul unei întâlniri organizate joi între Lavrov și Rubio în marja summitului ASEAN (Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est), desfășurat la Manila, Filipine, relatează AFP.

Această întâlnire, care a durat aproximativ 30 de minute, a avut loc la câteva ore după o convorbire între Volodimir Zelenski şi emisari americani, organizată, potrivit preşedintelui ucrainean, în vederea unei „redinamizări a diplomaţiei”.

Negocierile pentru soluționarea războiului ruso-ucrainean se află într-un punct mort, în condițiile în care administrația Trump își concentrează în prezent atenția asupra Orientului Mijlociu, în timp ce regimul de la Moscova îşi menţine revendicările maximaliste şi insistă ca Ucraina să-i cedeze teritorii.

Într-un comunicat, Ministerul rus de Externe a susținut că Lavrov a „pus accent”, în timpul întrevederii cu Rubio, „asupra faptului că este inadmisibil” ca Statele Unite „să se continue livrările de armament” în Ucraina.

Cu toate că regimul de la Moscova duce un război de agresiune și nu intenționează să-și retragă trupele din Ucraina, Lavrov acuză țările europene de „o politică destabilizatoare” pe motiv că ar căuta „să aplice o «înfrângere strategică» Rusiei”.

Spre deosebire de Serghei Lavrov și Ministerul de Externe de la Moscova, Marco Rubio a păstrat un ton calm asupra întrevederii cu șeful diplomației ruse. Secretarul de stat american a declarat că a avut o „conversație sinceră” cu ministrul rus și a precizat că Statele Unite „vând arme prin intermediul PURL”, un mecanism prin care statele membre NATO finanțează achizițiile de echipamente militare americane pentru a sprijini apărarea Ucrainei. „Nu există nu există nicio schimbare în politica noastră în acest sens”, a subliniat el.

„Vrem un acord de pace, vrem ca acest război să se oprească”, a reiterat șeful diplomației americane.

Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat recent susţinerea faţă atacurile cu rază lungă de acţiune efectuate de ucraineni asupra infrastructurii energetice din Rusia şi a apreciat că acestea ar putea „ajuta încetarea războiului”.

Lavrov și Rubio au mai discutat despre războiul din Orientul Mijlociu. Moscova critică intervenția militară americană împotriva regimului islamic din Iran și este suspectată că ajută Teheranul să atace obiective ale CIA.

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