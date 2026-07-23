Cine a câștigat licitația pentru proiectul de 150.000.000 de lei din Craiova

Procedura de licitație pentru acest proiect a fost lansată în ianuarie 2026, cu o valoare estimată inițial la 157.251.981 lei, fără TVA. Șase asocieri de firme au depus oferte. În urma evaluării ofertelor depuse de șase consorții puternice, administrația locală a atribuit contractul de aproape 150 de milioane de lei asocierii conduse de firma Omega Star Sistems SRL.

Din asocierea câștigătoare mai fac parte companiile Equivia Civic SRL, Euskadi și Mitliv PH Construct SRL. Contractul a fost semnat pentru suma de 149.077.584 de lei, fără TVA, o valoare cu peste 8 milioane de lei mai mică față de estimarea inițială a achiziției publice. Constructorii vor avea la dispoziție un termen de 24 de luni, de la emiterea ordinului de începere, pentru a finaliza toate lucrările prevăzute în proiect.

Ce presupune proiectul închiderea inelului de trafic din sudul Craiovei

Investiția câștigată de asocierea condusă de Omega Star Sistems SRL vizează două mari obiective legate între ele: modernizarea străzii Râului și crearea unei noi legături rutiere direct între drumurile naționale DN55 și DN56, cu joncțiune în Aleea 2 Bechet. Prin această străpungere se va închide practic inelul de trafic din sudul municipiului.

Noua arteră va prelua fluxul de vehicule grele și traficul de tranzit de pe direcția Filiași – Calea Severinului, direcționându-l pe străzile Pelendava, Brestei și Râului către ieșirile spre Bechet, Caracal și drumul european spre București. În acest fel, autoritățile din Craiova estimează o eliberare substanțială a bulevardelor din interiorul orașului, care devin frecvent neîncăpătoare la orele de vârf.

Proiectul de infrastructură din Craiova rezolvă o problemă istorică de mediu

Proiectul include, pe lângă componenta rutieră, măsuri importante pentru protecția mediului. Închiderea canalului deschis de pe strada Râului va elimina o sursă majoră de poluare și va preveni depozitarea ilegală a deșeurilor. Potrivit portalului de știri locale, autoritățile municipale au subliniat că, deși majoritatea canalului colector pluvial Craiovița este deja închisă, sectorul deschis continuă să fie o problemă.

„Închiderea tronsonului de canal deschis aflat în interiorul limitei U.A.T. Craiova și U.A.T. Podari ar scoate, practic, firul de apă (partea deschisă, neacoperită) spre zona nelocuită (terenuri cu destinații agricole sau alte destinații) din Lunca Jiului, unde riscul de aruncare și depozitare a diverselor deșeuri este semnificativ diminuat”, se menționează în documentația tehnică.

Totodată, Craiova se va bucura și de o serie de schimbări la traficul feroviar. Linia Craiova – Drobeta-Turnu Severin urmează să fie modernizată. Sectorul feroviar Filiași – Igiroasa, lung de 44 km, este situat în sud-vestul României, fiind un tronson din magistrala feroviară dintre Craiova și Drobeta-Turnu Severin.

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