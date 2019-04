„Eu le dau mesaj tuturor fostelor mele soţii. Le doresc tot binele din lume şi din toată inima mea o săptămână binecuvântată”, a spus Marcel Toader la Antena Stars.

Marcel Toader a vorbit şi despre cum va petrecere Sărbătorile Pascale în acest an. „Plec de vineri, merg la mama mea. Mama face o ciorbă de miel fenomenală. Face o ciorbă acră pentru că mie îmi plac ciorbele acre. Nu am mai mâncat de mult o ciorbă pentru că eu acasă nu îmi gatesc ciorbe. Îmi fac fructe de mare, muşchi de vită, cu vin. îmi aprind o lumânare. Singur. Simt nevoia de cineva, dar şi cineva trebuie să simtă nevoia de mine şi îţi dai seama că după atâtea nenorociri sunt foarte pretenţios. Eu nu mai am încredere în femei. Îmi plac sărbătorile în familie. Întotdeauna am crezut că sărbătorile se fac alături de femeia pe care o iubeşti, alături de femeia cu care îţi împarţi viaţa”, a spus Marcel Toader.

