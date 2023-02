„Elena Merișoreanu e colega mea și am încheiat! Mi-a fost drăguță, iubită! Nu s-a legat pentru că ea era nehotărâtă. A exagerat presa când a zis ea că eram pe cale să ne căsătorim.

Eu nu am să-i dau replici, că nu am de ce, dar ea era total nehotărâtă. Era așa, plutea, era când cu unul, când cu altul”, a mărturisit artistul, potrivit Spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„Foarte grea a fost perioada de acomodare, după ce am rămas singur. Acum îmi e mai bine, m-am echilibrat”, a spus artistul.

Ce pensie are Gheorghe Turda după 55 de ani de activitate

Gheorghe Turda este unul dintre cei mai iubiți artiști de muzică populară. Acesta a dezvăluit ce pensie are după 55 de ani de carieră. Pasiunea, pe care a transformat-o în muncă, i-a adus, pe lângă notorietate, și câștiguri însemnate.

Artistul, care a petrecut mai bine de jumătate de secol pe scenă, a făcut parte din Ansamblurile Rapsodia Română și Ciocârlia, iar în cadrul ultimului dintre ele a ocupat și funcția de director. „Eu am 55 de ani de activitate la două mari ansambluri, la Rapsodia Română și la Ciocârlia.

Recomandări Ploșnițe și miros de urină și fecale în centrul „Armonia” pentru persoane cu dizabilități, administrat de apropiații Gabrielei Firea. DGASPC Ilfov nu vede nicio problemă

Am fost șeful ansamblului Ciocârlia și șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne și sunt mândru de pensia mea.

Față de alții care n-au avut aproape nicio… sau poate au avut doar câțiva ani de activitate și au emis pretenția să aibă pensia ca Gheorghe Turda. Da, 9.000 de lei, da. Deocamdată, mulțumită lui Dumnezeu, e bine”, a declarat Gheorghe Turda, potrivit antenastars.ro.

„Menționez că pensia lui Gheorghe Turda nu este o pensie specială, așa cum cred mulți și mă tot judecă fără să cunoască adevărul.

Eu am cotizat 55 de ani de carieră artistică, am cotizat la pensia mea militară, să știe asta toți proștii care comentează. Eu am o pensie militară, așa cum au și jandarmii, și polițiștii, și cei din Armată, și cei din Interne”.

GSP.RO Sandra s-a despărțit de el, printr-un SMS, apoi a început o relație cu Adrian Mutu. Întrebat, în glumă, ce ar face dacă Mutu i-ar „ieși în față la vânătoare”, fostul fotbalist a răspuns fără ezitare

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Gestul neaşteptat făcut de Camilla faţă de Kate la un eveniment! Fotografii au surprins imediat gafa, ce s-a văzut. Foto

Viva.ro Îl mai ții minte pe Pistruiatul? Uite cum arată copilul-minune al anilor '70

Observatornews.ro Locul din România în care casele costă 10.000 de lei. Primarul vrea să atragă tinerii aici

Știrileprotv.ro Zeci de medici au făcut scut în jurul șefei de la oncologie care cerea mită de la pacienții cu cancer

FANATIK.RO Doliu în lumea presei. A murit jurnalista Rodica Mitu, în vârstă de doar 32 de ani

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 1 februarie 2023. Fecioarele au nevoie de o mai bună organizare, de scopuri clare și de o minte limpede

PUBLICITATE Noile creații Nespresso în ediție limitată