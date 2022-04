Într-un interviu pentru Antena Stars, Gheorghe Turda a dezvăluit ce pensie are după 55 de ani de activitate la două mari ansambluri. Interpretul de muzică populară încasează de la stat 9.000 de lei. Artistul a fost și șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne.

„Eu am 55 de ani de activitate la două mari ansambluri, la Rapsodia Română și la Ciocârlia. Am fost șeful ansamblului Ciocârlia și șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne și sunt mândru de pensia mea. Față de alții care n-au avut aproape nicio… sau poate au avut doar câțiva ani de activitate și au emis pretenția să aibă pensia ca Gheorghe Turda. Da, 9000 de lei, da. Deocamdată, mulțumită lui Dumnezeu, e bine (n.r. – dacă îi ajunge)”, a mărturisit Gheorghe Turda, în cadrul emisiunii Star News, relatează Spynews.

Gheorghe Turda, criticat pentru pensia mare

Gheorghe Turda a fost recent criticat pentru pensia mare pe care o încasează de la stat. El se apară și spune că a făcut mari sacrificii și a muncit 55 de ani ca să ajungă să încaseze acești bani lunar. Interpretul de muzică populară, în vârstă de 74 de ani, a reușit să-și mărească pensia după ce a dat în judecată Ministerul Afacerilor Interne și Casa Națională de Pensii, solicitând mărirea indemnizației lunare primite de la stat cu 50%, scrie Fanatik.

„Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în traistă. Toți care se lamentează că au pensii mici și s-au interesat de pensia mea, să știe că am muncit 55 de ani pentru cariera artistică. Am știut să-mi țin familia și să-mi fac și anii de muncă. Eu nu am pensie specială. Se confundă pensia cu indemnizația de grad militar. E mare diferența”, a declarat pentru Fanatik, Gheorghe Turda.

Artistul recunoaște că și cariera sa a fost afectată de pandemie, pentru că nu a mai urcat pe scenă prea des în ultimii doi ani. „Pandemia m-a afectat și pe mine foarte mult din punct de vedere al inactivității. Nu am mai urcat pe scenă, nu au mai fost spectacole și automat și efectele lor… Nu a mai existat acea comunicare directă între artist și public. Am suferit din toate punctele de vedere”, a mai spus artistul pentru sursa mai sus menționată.

