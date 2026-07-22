Născută în București pe 30 ianuarie 1971, Gianina Corondan a dispărut din prim-planul showbizului, însă a rămas în continuare în mediul online, acolo unde face diferite podcasturi.

Recent, fosta vedetă de la PRO TV și TVR a oferit detalii despre ocupațiile pe care le are în prezent, dezvăluind că lucrează mult cu antreprenorii locali.

„Ce fac? Fac multe. Scriu, am tot felul de întâlniri, avem un studio, «Alt nivel» se numește, în care facem podcasturi, facem antren cu lumea care este pasionată de creativitate. Eu am două podcasturi, unul legat de munca românilor, adică cu afaceri locale, cu antreprenori locali, vizită de lucru și unul cu designeri și oamenii ai frumosului din România. Lucrez pe local, frumos, susținut, înălțător, inspirațional.

Lucrurile astea, care ne pun și pe ceilalți la treabă, ne însuflețesc, ne conving oameni care fac lucruri, cum să le spunem… Mă gândeam acum la lucruri de mâncare, care sunt de calitate, ingurgitabile, nu doar niște desene cu aracet. Și da, oamenii ăștia mă inspiră și îi spun omenirii la rândul meu. Omenirii, pentru că nu mă refer doar la limitele frontierelor noastre, ci oamenii ăștia sunt valoroși oriunde ar fi. Și de asta îi susțin”, a spus Gianina Corondan pentru WOWbiz.

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Întrebată unde mai poate fi văzută, deoarece la evenimentele mondene apare rar, fosta vedetă TV a afirmat că și-a făcut apariția de multe ori la premierele de teatru și de film.

„Nu știu ce să spun. Ce înseamnă evenimente mondene? Dacă le definim ca fiind premiere de teatru, de film… Acolo mă găsiți! Chiar și aniversarea revistei Fashion Premium Magazine, cu care colaborez de 10 ani. Ba chiar aș putea să spun că am dat așa un mic imbold Cristinei ca să o lanseze, să o susțină și să o creeze. Dar în rest, mondenitățile, doar așa în sine, nu mă pasionează”, a încheiat Gianina Corondan.

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