Ce a transmis MApN

„Arhitectura europeană de securitate a reprezentat vreme de trei decenii, de la începutul anilor 1990, principalul pol de transparență și stabilitate regională, instituită la nivelul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), cele mai importante trei instrumente fiind Tratatul privind Cerul Deschis (TCD), Documentul de la Viena 2011 privind măsurile de creștere a încrederii și securității (VD 2011) și Tratatul cu privire la forțele armate convenționale în Europa (TCFE).

În ceea ce privește TCFE precizăm faptul că tratatul a fost semnat în anul 1990 (și ratificat de Parlament prin Legea nr. 18 din 1992), România și Federația Rusă (URSS la momentul respectiv) fiind printre statele semnatare. În anul 2007, Federația Rusă s-a autosuspendat din tratat, dată de la care, aceasta nu și-a mai îndeplinit obligațiile ce îi reveneau. În plus, la data de 09.06.2023, Federația Rusă a notificat depozitarul TCFE, Regatul Țărilor de Jos, asupra deciziei sale de retragere din Tratat, care a devenit efectivă la data de 7 noiembrie 2023.

Astfel, începând cu anul 2007, Federația Rusă nu a efectuat și nu a primit inspecții sub egida TCFE. România a suspendat la rândul său implementarea TCFE în anul 2023, ca parte a unui demers coordonat la nivelul Alianței, venit pe fondul deciziei Federației Ruse de a se retrage din Tratat. Efectele juridice pentru România s-au produs începând cu data de 14.12.2023, dată la care s-au suspendat obligațiile asumate în nume național prin Tratat”, conform Inforadar.

România și Federația Rusă sunt semnatare ale Documentului de la Viena 2011

Conform Inforadar, în prezent, România și Federația Rusă sunt semnatare ale Documentului de la Viena 2011, un document politic, fără forţă juridică obligatorie, asumat în cadrul OSCE, care stabileşte un set de măsuri de creştere a încrederii şi securităţii în domeniul militar între statele participante la OSCE.

Reprezentanţii Ministerului Apărării au subliniat că ultima activitate de verificare sub egida VD 2011 efectuată pe teritoriul României de către Federaţia Rusă a avut loc în anul 2021, iar după invadarea Ucrainei pe 24 februarie 2022, Federaţia Rusă nu a mai efectuat activităţi de verificare sub egida VD 2011 pe teritoriul României.

„Precizăm faptul că documentele menţionate anterior vizează, limitativ, anumite categorii de forţe, tipuri de unităţi militare şi categorii de echipamente (de exemplu, sub incidenţa TCFE intrau doar cinci categorii de armament: tancuri de luptă, elicoptere de atac, vehicule blindate, piese de artilerie şi avioane de luptă).

În ceea ce priveşte activităţile desfăşurate în baza TCD, ratificat de România prin Legea 23/1994, menţionăm că urmare a retragerii Federaţiei Ruse din Tratat în anul 2021, nu au mai fost executate zboruri de observare ale acesteia deasupra teritoriului României (ultimul zbor de observare al Federaţiei Ruse deasupra teritoriului României a avut loc în anul 2020)”, a mai transmis sursa citată.

MApN respinge informațiile false privind presupusele inspecții ruse în unități militare românești

Ministerul Apărării Naţionale informează că este falsă afirmaţia că Federaţia Rusă a inspectat unităţi militare româneşti.

„Afirmația potrivit căreia, în anul 2023, reprezentanți ai Federației Ruse ar fi venit „să inspecteze unități militare românești” este falsă și prezintă într-o manieră grav distorsionată mecanismele internaționale de verificare și control al armamentelor”.





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