Sorin Grindeanu: „Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine, şi l-aş îndemna să o facă”

Acesta a fost întrebat despre imaginile care au apărut la Hotnews, în care preşedintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu, se află împreună cu Ionel Arsene, care este condamnat la închisoare, la masă, într-o vilă de lux din Italia.

„Marcel Ciolacu am văzut că v-a răspuns şi va răspunde, sunt convins, la toate întrebările, n-am ce să comentez”, a spus Grindeanu.

„Eu, legat de ceea ce face fiecare dintre noi, fiecare răspunde de ceea ce face. Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine, şi l-aş îndemna să o facă. Noi răspundem fiecare de ceea ce facem”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Acesta a mai declarat că nu a discutat cu Marcel Ciolacu despre acest subiect şi că nu a ştiut.

Marcel Ciolacu, președinte al CJ Buzău și fost premier al României, și Ionel Arsene, fost președinte al CJ Neamț, condamnat pentru corupție și fugitiv în Italia, au fost fotografiați împreună pe 25 iunie 2026, la Villa Cortine Palace, un hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

Întâlnirea a avut loc în timpul unui sejur în care ar fi fost însoțiți de familiile lor, după cum relatează articolul publicat de Hotnews.

Marcel Ciolacu: „Ce fac eu personal nu privește pe nimeni”

Contactat de sursa citată mai sus pentru a comenta asupra întâlnirii cu Ionel Arsene, Marcel Ciolacu nu a oferit niciun răspuns.

Miercuri, jurnaliștii l-au abordat pe actualul președinte al Consiliului Județean Buzău la intrarea în instituție. Întrebat despre întâlnirea din Italia, Ciolacu a declarat: „Am o rugăminte: ce fac eu personal nu privește pe nimeni”.

Cât costă o noapte de cazare la Villa Cortine Palace

Hotelul de lux Villa Cortine Palace, amplasat în apropierea localității Sirmione, pe malul Lacului Garda, este cunoscut pentru tarifele sale ridicate.

Prețurile pentru o cameră în sezonul de vară încep de la 800 de euro pe noapte și pot ajunge până la 1.600 de euro pentru o cameră cu terasă și vedere la lac, după cum arată tarifele disponibile pe Booking.com.

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