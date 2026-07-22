O clinică și zeci de locuitori, scoși din calea dezastrului

Flăcările au avansat cu o viteză uluitoare în centrul insulei, punând în pericol direct comunitățile locale. Aproximativ 100 de locuitori și 22 de pacienți ai unei clinici au trebuit să fie evacuați de urgență din calea flăcărilor. În această zonă, un incendiu masiv face ravagii de mai multe zile, fără ca intervențiile repetate ale aeronavelor speciale care aruncă apă să fi reușit să oprească dezastrul.

Mobilizarea autorităților este una fără precedent. Peste 6.000 de pompieri, gardieni forestieri și membri ai Protecției Civile acționează pe teren, sprijiniți de 20 de mijloace aeriene. Președintele regiunii Sicilia, Renato Schifani, a anunțat că, din cele 344 de incendii semnalate pe parcursul zilei de miercuri, aproape 50 erau încă active și scăpate de sub control.

Peste 1.000 de intervenții în câteva zile și zeci de comune fără apă potabilă

Reprezentanții Protecției Civile italiene au descris situația de pe teren ca fiind extrem de gravă. Oficialii au precizat pentru AFP că răspândirea rapidă a focului este favorizată de temperaturile deosebit de ridicate și de solul uscat în profunzime din cauza lipsei precipitațiilor.

De la începutul weekendului trecut, echipele de salvare au intervenit la peste 1.000 de incendii izbucnite pe întreg teritoriul insulei. Deși din fericire nu au fost înregistrate victime omenești până în acest moment, pagubele asupra infrastructurii sunt considerabile. Incendiul din centrul insulei, desfășurat în apropierea localităților Castronovo și Santo Stefano Quisquina, a avariat rețeaua de distribuție și a lăsat temporar fără apă potabilă aproximativ 20 de comune.

Mercurul din termometre a depășit 45°C

Valul de căldură extremă a atins cote alerte pe insulă. Potrivit datelor furnizate de o rețea agrometeorologică regională și citate de publicația Giornale di Sicilia, în mai multe localități din centrul și sudul Siciliei s-au înregistrat temperaturi sufocante de peste 45 de grade Celsius.

Această criză este amplificată de schimbările climatice, care au făcut ca perioadele de secetă să devină tot mai frecvente și mai severe în sudul Europei. În prezent, aproximativ 70% din teritoriul Siciliei este considerat expus unui risc direct de deșertificare. Regiunea a înregistrat un record termic istoric în august 2021, când în apropiere de Siracuza au fost măsurate 48,8 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură din istoria Europei continentale.

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