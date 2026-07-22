Prin hotărârea pronunțată miercuri, judecătorii au desființat în parte decizia anterioară, înlăturând pedepsele complementare și accesorii aferente faptei prescrise și exonerându-l pe fostul șef al Fiscului de la plata cheltuielilor judiciare de 7.500 de lei stabilite inițial.

Faptele din 2011 s-au prescris

Soluția definitivă pronunțată de Curtea de Apel București pune capăt unui lung șir de demersuri juridice inițiate de Sorin Blejnar pentru anularea condamnării.

Instanța a constatat că faptele reținute în sarcina sa, presupuse a fi fost comise în perioada martie-aprilie 2011, au depășit termenul legal de prescripție a răspunderii penale.

Procesul rejudecării pe fond a fost deblocat în iunie 2026, când aceeași instanță a admis în principiu contestația în anulare, dând cale liberă aplicării deciziilor recent pronunțate de instanțele supreme în materie de prescripție.

„Instanța a desființat în parte decizia, a înlăturat pedepsele complementare și accesorii aferente faptei prescrise și a menținut celelalte dispoziții care nu contravin noii soluții, dispunând definitiv încetarea procesului penal”, se arată în minuta deciziei.

Sorin Blejnar executase deja pedeapsa cu închisoarea

Punctul culminant al acestui caz a avut loc în anul 2019, când Sorin Blejnar a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare într-un dosar instrumentat de DNA Ploiești.

Acesta fusese trimis în judecată în 2016, fiind acuzat că ar fi primit sume importante de bani – de ordinul milioanelor de lei – de la oameni de afaceri în schimbul atribuirii unor contracte publice cu ANAF.

Blejnar a executat efectiv pedeapsa cu închisoarea între 7 mai 2019 și 15 octombrie 2021, după ce anterior trecuse prin măsuri preventive severe, fiind reținut și arestat preventiv încă din 2013, iar ulterior plasat în arest la domiciliu în perioada 2016-2017.

Deși pedeapsa privativă de libertate a fost deja executată, anularea condamnării elimină interdicțiile complementare și deschide discuția privind eventualele măsuri de confiscare sau executare silită dispuse în trecut.

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