Gianina Corondan „s-a cumințit” odată cu trecerea timpului. Adio frizuri și culori de păr extravagante, vedeta TV este de nerecunoscut

La 49 de ani, Gianina Corodan se numără printre acele vedete care reușesc să suprindă mereu prin look-ul lor. De-a lungul timpului, vedeta TV a schimbat zeci de frizuri, s-a tuns zero, și-a vopsit părul în nuanțe de roz sau verde neon. Asta până de curând. Când lumea deja se obișnuise cu îndrăzneala Gianinei, ba chiar unii abia așteptau să se inspire din look-ul ei, prezentatoarea emisiunii „Fețe-fețe” de la TVR1 a ieșit din autoizolare cu o frizură nouă, chiar banală ar spune unii făcând raportare la cum s-a afișat până acum: cu părul lung și blond. „Acum părul meu este totuși un pic scurtat cu niște încrețiri succesive. M-a ajutat hair stilistul meu. Am părul foarte lung, dar am fusta scurtă. E adevărat că eu am încercat și voi mai încerca tot felul de coafuri, dar aștept propuneri. Sunt deschisă la tot felul de provocări”, a povestit Gianina pentru Libertatea la Gala Premiilor UCIN. Această nouă frizură îi vine totuși de minune Gianinei, care nu arată nicio clipă că se apropie de pragul vârstei de 50 de ani. Cu o siluetă la fel ca aceea cu care și-a făcut debutul la PRO TV alături de Mihai Călin și Florin Călinescu, Corondan ne-a mărturisit că nu face eforturi pentru a se menține în formă, ba mai mult, în ultimele luni și-a descoperit talentul de brutar.

„Am mâncat. Am gătit. Am obținut specializări, diplome multiple, în facerea pâinii acasă, de toate felurile: cu ceapă, cu măsline, cu ierburi. Pâine de casă am făcut. Am continuat tradiția. Bunicul meu a fost brutar și am simțit așa o nevoie de a ști mai bine arta brutarilor. Nu s-a depus pe silueta mea pentru că într-o zi am mâncat, într-o zi nu am mâncat. Sport nu prea am făcut, mai mult cu privirea pe fereastră și în laptop, dar și cu sportul sunt pe ultima sută de metri să revin. O să mă duc la sală”, ne-a mai povestit vedeta TV.

„Am părul lung, dar am fusta scurtă”

Totuși, chiar dacă „și-a cumințit” look, nu înseamnă că și-a schimbat și atitudinea pozitivă și energică cu care ne-a obișnuit. „Mă găsiți într-o vervă nebună. De ce spun asta? Sunt la dispoziția celor care creează. Fac recrutare de designeri români și îi punem în vitrine să-i vadă lumea, dacă nu au magazine de desfacere. De la pălării, bijuterii, până la haine. Orice creează românul vreau să fie mai vizibil și să fie prima opțiune. Să luăm din România, să cumpărăm local”, a mai spus Corondan despre noul ei proiect.

