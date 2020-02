De Livia Lixandru,

Într-una din edițiile trecute, linca Vandici a oprit filmările, după ce Ginei Chirilă I s-a făcut rău. Soția lui Bogdan Vlădău, aflată în ultimul trimestru de sarcină, a fost scoasă afară, pe brațe, scrie click.ro.

Gina Chirilă a ținut să explice pe contul de Instagram, de ce a luat decizia de a ieși din competiția de la Kanal D.

„Acum câteva luni am acceptat invitația la @bravoaistil, însă astăzi va anunț ca am ales sa părăsesc acest concurs pentru a avea parte de mai multă odihnă și liniște în această perioadă frumoasă a vieții mele! Mulțumesc @kanaldromania și @bravoaistil pentru aceasta experiență și va mulțumesc vouă! Ați fost și sunteți minunați.

Sper că am transmis prin firea mea ce am avut de transmis! Așa ca nu uitați sa fiți voi înșivă, să vă apreciați la adevărata valoare și in primul rând sa fiți VOI fericiți cu Voi! Iubindu-te pe tine însuți vei fi capabil să-i iubești și pe ceilalți”, și-a anuntat Gina Chirilă retragerea din concurs pe Instagram. Bogdan Vlădău și Gina Chirilă sunt căsătoriți și vor deveni părinți anul acesta.

