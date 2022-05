„Acesta este un aspect important al relației noastre, nu m-a limitat niciodată atunci când a venit vorba de a face ceea ce îmi doresc.

Nu mi-a interzis să plec în anumite locuri, am fost la petreceri în Milano, la Fashion Show-uri, am întâlnit tot felul de oameni. Nu este iubire atunci când intervine interdicția sau gelozia excesivă. Eu am fost foarte geloasă, am vindecat asta, oarecum, încă mai lucrez.

Dar, din punctul lui de vedere, niciodată nu mi-a pus piedici, ba, din contră, m-a ajutat și m-a sfătuit să fac întotdeauna ce simt și cum simt.

Am fost foarte geloasă, dar am vindecat mult. Totuși, gelozia, de fapt, este o problemă tot cu tine, nu cu celălalt”, a declarat Gina Chirilă pentru Ego.ro.

„Nu am să te mint, bineînțeles că mi s-a întâmplat și mie. Ce am învățat și motivul pentru care nu am vorbit niciodată despre asta este că nimeni nu te obligă să faci nimic. Este cumva un joc psihologic, dar nu te obligă nimeni.

Ești pusă în fața faptului, dar tu alegi. Da, se întâmplă și abuzuri de genul acesta. Nu mi s-a întâmplat să mă abuzeze cineva cu forță fizică, ci psihologic.

Am sfătuit fetele întotdeauna să își dezvolte personalitatea, să se cunoască, iar inteligența este foarte importantă. Este mitul acela că „dacă ești model, nu trebuie să fii inteligent”. Ba da, trebuie, tocmai ca să știi cum să ieși din situațiile pe care le-ai menționat”, a mai povestit soția lui Bogdan Vlădău pentru sursa citată.

