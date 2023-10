În martie, Oana Matache a apărut public alături de Radu Siffredi, noul iubit, și a confirmat că e în divorț de Răzvan Miheț, bărbatul alături de care are doi copii. Gina Matache nu a fost de acord cu decizia luată de fiica ei și l-a criticat public pe partenerul fiicei sale.

La vremea respectivă, pe pagina ei de Facebook, Gina Matache a postat o fotografie cu Radu Siffredi, cu descrierea: „Aveți grijă ce psihiatru alegeți”. Câțiva internauți s-au întrebat dacă postarea a fost făcută chiar de Gina Matache sau cineva i-a spart contul și publică în numele ei. Ulterior, ei doi și-au aruncat cuvinte dure în mediul online, până când Oana Matache a intervenit și a încheiat scandalul.

Gina Matache: „Între părinte și copil nu are cum să dureze cearta”

Acum, invitată în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Gina Matache a recunoscut că a greșit în momentul în care s-a amestecat în relația fiicei sale. Întrebată dacă Oana Matache este fericită în relația pe care o are în prezent, ea a zis: „Da, sigur că da!

Apropo de fericire, eu nu știu ce înseamnă să fii fericit, dar dacă lucrurile merg ok, atunci eu cred că e bine. În viață ai foarte puține momente de fericire, le numeri cumva pe degete. Restul este călduț, faci compromisuri, negociezi, etc. etc. și uite, au trecut anii”, a mărturisit Gina Matache, conform wowbiz.ro.

Totodată, Gina Matache susține acum că dacă s-ar fi gândit încă de atunci că fiecare om trebuie să învețe câte ceva din experiențele sale, ar fi evitat un mic scandal. „Dacă gândeam așa atunci, evitam o ceartă de moment. Între părinte și copil nu are cum să dureze cearta. Când te cerți cu copilul tău, nu are cum să fie ceartă, e doar diferență de opinie”, a mai declarat Gina Matache.

Oana Matache și Răzvan Miheț au divorțat oficial: „Era ultima problemă de rezolvat”. Ce au stabilit la notar despre copiii lor

Oana Matache și Răzvan Miheț au divorțat oficial, la notar, și au custodie comună pentru cei doi copii ai lor, fetița Jessie și băiețelul Bogdan. Informațiile au fost confirmate, subtil, de Gina Matache, mama Oanei, pentru Cancan, în aprilie. „Voi știți cel mai bine care este situația lor (n.r. – a Oanei și a soțului ei). Nu aș vrea să vă mai confirm nimic, apoi iarăși se supără pe mine.

E mai bine să lași copilul să-și trăiască experiențele. Atunci când sunt bune, sunt ale lui. Când sunt rele, sunt tot ale lui. Sunt mari, sunt vaccinați. Aceasta rămăsese ultima problemă de rezolvat (n.r. – divorțul). Important e că fiecare își vede de treaba lui. Ei se înțeleg foarte bine acum, își cresc împreună copilașii”, a declarat cântăreața de muzică populară, care a fost în scandal cu fiica ei și cu actualul ei iubit.

Pe o platformă online, Oana Matache a recunoscut acum câteva luni relația cu Radu Siffredi și a lăudat relația ei cu Răzvan Miheț după despărțire. „Mi-a luat foarte mult curaj să fac chestia asta, nu este ca și cum m-am plictisit și m-am trezit într-o dimineață «Vreau să mă mut cu doi copii singură». Este o chestie care s-ar fi întâmplat oricum, faptul că eu l-am cunoscut pe Radu doar a urgentat un pic lucrurile. Ne-am cunoscut la clipul pentru ziua lui Faiăr.

Suntem oameni normali. Totul s-a întâmplat firesc, nu au fost scandaluri. Este o situație în care tatăl poate să vină oricând să vadă copiii și nu e nicio piedică, este atât de simplu în cazul nostru”.