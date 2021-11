De când a născut, Gina Pistol se ocupă tot timpul de fiica ei. Artista este în concediu de maternitate, iar tot timpul ei îl dedică fetiței sale. Când are nevoie de ajutor, iar Smiley nu e acasă, prezentatoarea TV apelează la ajutorul unei prietene, timp în care ea merge să rezolve anumite treburi pe care le are.

„Am 5 ore libere pe săptămână. Am o prietenă care vine și mă ajută cu fetița, iar eu atunci mă duc să fac cumpărăturile, mi-au expirat toate actele și trebuia să le schimb. Cumva încerc să fac… Din cele 5 ore, două le fac pe drum. Nu pot să fac nimic”, a mărturisit Gina Pistol.

Vedeta de la Antena 1 nu are bonă pentru fiica ei și abia mai are timp pentru ea. Gina Pistol este tot timpul cu ochii pe Josephine, mai ales că acum a începe să meargă de-a bușilea.

„Eu m-am bătut cu pumnii în piept și am zis că pot să o cresc singură. O lună mai târziu îi ziceam lui Andrei că dacă nu luăm o bonă în curând mă ia capul. E foarte greu fără ajutor, mai ales dacă ai și campanii cum avem noi. Pentru mine spălatul părului și aranjatul e un lux. E un copil foarte cuminte, dar are și ea momentele ei. Acum stă în funduleț și dă să meargă de-a bușilea, iar eu trebuie să stau lângă ea. Fiecare etapă care vine are greutățile ei”, a mai declarat Gina Pistol în cadrul podcastului lui Speak.

Nu este deloc ușor să aibă grijă singură de Josephine, iar programul ei zilnic este mereu încărcat. Gina Pistol a povestit cum arată o zi din viața ei de când a devenit mamă.

„Eu încerc să o adorm de pe la ora 19.30. De la ora 21 apuc să îmi fac și eu un duș, să mă dau cu o cremă pe față, să mănânc ceva. Mă pun în pat când ajunge și Andrei și ne uităm la două episoade de la un serial. Am adormit pe la 1. Fiica mea s-a trezit astăzi pe la ora 4.30 și m-a luat de nouă. Nu am știut ce mi se întâmplă. Avea chef de joacă, de vorbă, după nu avea chef de nimic. Mi-a luat două ore să o adorm. La 6.30 m-am pus în pat și a început pisoiul să miaune. Sunt leșinată”, a povestit iubita lui Smiley.

Smiley se implică în creșterea fiicei sale

Gina Pistol a mărturisit că iubitul ei este foarte atent cu Josephine și el este cel care o schimbă încă de când a venit acasă. Artistul s-a adaptat foarte repede la rolul de tată, fapt de care vedeta a fost foarte surprinsă.

„De când a ajuns acasă, Andrei a schimbat bebelușul, l-a îmbrăcat, i-a dat să mănânce. Și tații se activează. E mult mai greu pentru mamă, dar noi față de voi trecem prin mai multe schimbări, cum ar fi hormonale. (…) Andrei se apucase de sală când eu începeam să mă fac din ce în ce mai mare. Eu întotdeauna am făcut sport și m-am îngrijit și să mă văd dintr-o dată în oglindă și să mă întreb unde a dispărut Gina…”, a spus Gina Pistol.

