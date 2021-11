„Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetiță care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână.

M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi și să îi cunosc și eu pe concurenții sezonului 4 Asia Express”, a declarat Gina, conform a1.ro.

Iubita lui Smiley a vorbit, în urmă cu câteva zile, despre unul dintre proiectele de suflet ale ei – Asia Express.

Concurenții de la „Asia Express” sezonul 4 intră în bucătăria „Chefi la cuțite”

„Hai să vă spun povestea acestui proiect. Eu, când am auzit de «Asia Express», am auzit ca potențial concurent, atunci filmam “Chefi la cuțite”.

Eu știam formate din străinătate și chiar am vrut să particip, dar mă frământa o întrebare: Cu cine fac eu echipă? Este foarte important partenerul de joc, pentru că trebuie să fie un om care să te completeze și să te calmeze.

Nu voiam o prințesă, iar dacă stau după una care stă să se aranjeze dimineața… Eu sunt foarte punctuală, pun foarte multă pasiune în tot ceea ce fac, inclusiv atunci când mă cert. Ai impresia că prezentatoarea ajunge acolo ca o zână, dar ziua mea începea pe la 3:30 – 4:00 dimineața.

Eu ajungeam înaintea concurenților, aveam de tras cadre. Eu nu aveam timp mort, singurul timp mort era în mașină, când mă deplasam dintr-un loc în altul. Era foarte greu!”, a dezvăluit Gina.

„Chefi la cuțite” revine cu o ediție specială la Antena 1, pe 29, 30 noiembrie și 1 decembrie. De data aceasta, cei care vor intra în bucătărie sunt concurenții de la Asia Express Sezonul 4, care se va încheia pe 28 noiembrie.







