﻿Gina Pistol și Smiley au stat despărțiți două luni când au fost filmările pentru „Asia Express”: „Mi-a lipsit foarte mult iubitul meu”

De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: Concurenții au parte în reality show-ul „Asia Express” de situații limită, cum stă treaba în cazul prezentatorilor?

Și noi suferim alături de concurenți, dar noi măcar știm că la finalul zilei ne putem retrage la hotel. Problema pe care am întâmpinat-o în Filipine și Taiwan a fost vremea. E greu să filmezi pe căldură, umiditate sau ploaie, să ai hainele ude pe tine și cu toate acestea să zâmbești în fața camerelor, să le transmiți o stare bună celor de acasă.

În cele două luni cât ai fost departe de casă, ce ți-a lipsit cel mai mult?

Sunt un om căruia îi place enorm să călătorească, să descopere culturi noi, însă de data aceasta mi-a fost mai dor ca oricând de casa mea. Am resimțit puternic lipsa tuturor lucrurilor cu care sunt obișnuită: de la casa mea, la patul sau la baia mea… la tot confortul de care am parte acasă și căruia, uneori, îi mai uităm valoarea. Dar cel și cel mai dor… mi-a fost de omul drag, de pisică și de prieteni.

Cum arată o zi de filmare? Ai timp liber pentru tine?

Ziua mea începe dis-de-dimineață, înaintea echipelor. Prefer să mă trezesc cu câteva ore înainte și să îmi intru în ritm, pentru că pe teren toți resimțim adrenalina și oboseala se adună treptat. Mă trezesc, mă ocup de păr, de make-up și ajung la punctul de întâlnire mai devreme, pentru a filma anumite cadre. Când prindem câteva ore, noi, cei din echipă, preferăm să ne odihnim sau să ne reorganizăm bagajul pentru că nu petrecem foarte multe zile în aceeași locație.

Ai avut probleme cu mâncarea?

Mâncarea a fost una dintre cele mai mari probleme cu care ne-am confruntat. Concurenții încercau să se descurce cu ce primeau de la gazdele la care înnoptau, însă noi primeam mâncare de la catering zilnic. Și nu cred că vă puteți imagina, dar timp de o lună de zile am primit maxim trei – patru feluri de mâncare… și cel mai des, în Filipine, pui prăjit cu orez. Fiind mereu pe drum, nu aveam timp să ne cumpărăm nimic şi nici nu aveam de unde. Toate jocurile, probele…erau, în general, departe de marile orașe. În Taiwan, toate meniurile erau în chineză, iar în ciuda faptului că țara este foarte dezvoltată, oamenii nu vorbesc engleză aproape deloc.

Cum a fost revederea cu iubitul tău?

Atunci când ești plecat de acasă pentru mult timp îți este dor de oamenii dragi… automat mi-a lipsit foarte mult și iubitul meu. Cât despre suveniruri, încerc să iau câte un lucru mic pentru cei dragi din fiecare loc prin care ajung în „Asia Express”.

Culinar vorbind, cu ce te-ai răsfățat acasă?

Am revenit în țară în perioada sărbătorilor de iarnă, dar am încercat să revin la stilul meu de viață. Apoi a urmat o vacanță în Thailanda, unde m-am bucurat de fructele lor exotice și, în cele din urmă, o vacanță în Statele Unite ale Americii, unde am avut parte de cea mai mare tentație din punct de vedere culinar! Mi-am impus cele trei mese pe zi, iar în fiecare duminică aveam câte un „cheat-day” (n.r. zi de trișare), unde degustam și lucruri „interzise”. De sport m-am reapucat deocamdată acasă, pentru că îmi dă o stare de bine.

Tu și Smiley sunteți împreună de trei ani. Simți cei aproape doi ani diferență dintre voi?

Femeile sunt mai mature în mod normal, prin prisma experiențelor pe care le avem în viață, simțim lucrurile diferit. Dar asta nu înseamnă că nu putem fi și copilăroase. Suntem doi oameni maturi și copilăroși în același timp.

Cum soluționați discuțiile în contradictoriu?

Sunt teleormăneancă, sunt în zodia săgetător, iar atunci când povestesc ceva… povestesc cu muuult patos. Și sunt și puțin repezită! Cam atât despre mine. (râde) De cele mai multe ori Andrei se amuză pe seama mea, pentru că pun pasiune în tot ceea ce fac, deci nu ne plictisim niciodată!

Povesteai că Smiley avea o imagine/ părere distorsionată despre tine înainte să te cunoască. Cât de repede i-ai demonstrat cum ești în realitate?

Nu am spus că avea o părere greșită despre mine… dar puteți să îl întrebați și pe el! (râde) Pentru el eram o femeie frumoasă și păream, poate, mai prețioasă. Am trecut printr-o perioadă de cunoaștere, dar și-a dat destul de repede seama că sunt un om fain.

Tu și Andrei v-ați gândit vreodată să vă căsătoriți în secret? Îți surâde un astfel de plan nebunesc sau ești genul de femeie care își dorește o nuntă clasică?

Eu și Andrei ne-am gândit să ne trăim viața așa cum considerăm și să luăm anumite decizii când și cum vrem noi… fără prea mulți martori.