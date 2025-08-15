Supermodelul originar din Horizontina (Brazilia) nu doar că a redefinit standardele estetice ale industriei, dar a și transformat notorietatea în unul dintre cele mai solide imperii financiare create vreodată de un model. Cu o avere estimată la 400 de milioane de dolari, Gisele Bundchen rămâne un simbol al succesului și al viziunii de afaceri în lumea fashion.

De-a lungul anilor, Gisele Bundchen a fost mult mai mult decât o prezență pe podiumuri. A devenit o forță care a influențat tendințele globale, a inspirat generații întregi de tinere modele și a demonstrat că frumusețea, atunci când este susținută de strategie și inteligență, poate deveni o platformă pentru afaceri de proporții.

Claudia Schiffer o numea pe Gisele Bundchen încă din anul 2007 „singurul supermodel rămas”, iar industria a recunoscut-o drept modelul care a schimbat regulile jocului. Dominând lista Forbes a celor mai bine plătite modele timp de 14 ani consecutivi, între 2002 și 2016, Gisele Bundchen a stabilit un standard financiar neegalat până astăzi.

Gisele Bundchen, recorduri în modă

Câștigurile sale din modelling depășesc 400 de milioane de dolari, la care se adaugă profituri consistente din contracte publicitare și proiecte de business. În anul 2012, revista Vogue din Italia i-a oferit un titlu care avea să îi definească întreaga carieră: „Regina Midas a modei. Tot ce atinge se transformă în aur”! Și nu era deloc o exagerare.

Gisele Bundchen a fost primul model care a reușit să fie chipul celebrului parfum Chanel Nº 5, onoare rezervată anterior doar vedetelor de cinema precum Marilyn Monroe și Nicole Kidman. Cu peste 1.200 de coperți de reviste, 450 de campanii publicitare și aproximativ 500 de prezentări de modă la activ, supermodelul a ridicat ștacheta productivității și vizibilității la un nivel fără precedent în industria fashion.

POZA 1 / 14

Ascensiunea fulminantă a început la doar 18 ani, când Alexander McQueen a ales-o pentru controversatul show „Golden Shower” din 1998. Aproape că a renunțat să defileze din cauza unei apariții topless, însă soluția creativă a unui machiaj ce imita un top alb a salvat momentul. Alexander McQueen a fost atât de impresionat încât i-a dat porecla „The Body”, care avea să o însoțească permanent.

Momente care au intrat în istorie

În anul 1999, Vogue a declarat oficial „Întoarcerea modelului sexy”, cu Gisele Bundchen drept principală reprezentantă a noului standard. Ca Îngeraș Victorias Secret între 1999 și 2006, ea a contribuit la perioada de glorie a brandului, purtând legendarele Fantasy Bras împodobite cu peste 1.300 de pietre prețioase și rubine de 300 de carate.

Tot ea a popularizat celebrul „horse walk”, un pas de podium care a devenit semnătura sa și a inspirat generații întregi de modele.

Un punct culminant al carierei sale a fost deschiderea Jocurilor Olimpice de la Rio, în anul 2016, când a defilat pe o pasarelă de 128 de metri, cea mai lungă din viața ei, pe acordurile live ale piesei „Garota de Ipanema”, interpretată de Daniel Jobim. Rochia strălucitoare, creată de designerul Alexandre Herchcovitch, a făcut din apariția sa un moment iconic, văzut de miliarde de oameni.

Dincolo de podium, Gisele Bundchen s-a implicat activ în cauze sociale și ecologice. A creat proiectul „Agua Limpa” în orașul natal, face parte din consiliul Lotus House, cel mai mare adăpost pentru femei și copii din SUA, și a colaborat cu Brazil Foundation pentru a înființa „Luz Alliance Fund”.

