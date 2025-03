Ajunși până în semifinalele competiției, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au fost invitați la Observator, acolo unde au vorbit despre parcursul lor în show-ul de la Antena 1.

„Eu am avut un atac de panică la proba de cuplu, aceea cu scufundările. M-am panicat în momentul în care mi-a zis Dani Oțil că trebuie să scot regulatorul și trebuie să fac ce am de făcut și apoi să-l pun la loc. Eu nu am renunțat chiar atât de repede. M-am scufundat de vreo 3-4 ori, după care am revenit la suprafață. Trebuia să avem avantaj, pentru că eram singurii concurenți care mai făcusem scuba diving”, a spus Giulia Anghelescu.

„Proba cu platforma, unde trebuia să mimăm… A fost greu, dar ne-am distrat”, a completat Vlad Huidu.

Întrebați dacă li s-a părut o competiție mai grea decât Asia Express, la care au participat în trecut, cei doi au dezvăluit că probele au fost mai intense.

„Au fost lucrurile mai intense decât la Asia Express, pentru că au fost probe mult mai solicitante din punct de vedere psihic și fizic. Ne-am dat seama că suntem mult mai curajoși acum”, a afirmat Giulia Anghelescu. Iar Vlad Huidu a comentat și el: „Probele au fost mult mai mult de psihic, decât de fizic”.

Cele două vedete au ținut să precizeze că pe durata întregii competiții nu le-au oferit nici măcar rudelor niciun fel de detaliu din emisiune, chiar dacă se uitau seara împreună la show-ul de pe Antena 1.

„Copiii au emoții foarte mari, suntem în săptămâna finală, noi suntem printre semifinaliști. Nimeni nu știe absolut nimic, niciun fel de detaliu, n-am vrut să le spunem absolut nimic. Nici familiei, nimănui.

În săptămâna în care am fost votați și era să fim eliminați, plângeam pe canapea și ei plângeau cu mine, pentru că nu știau ce se întâmplă. Apropo de ce se va întâmpla diseară, copiii noștri ne-au întrebat de săptămâna trecută pe cine votăm. Și nu le-am spus nimic. Diseară chiar este nevoie de popcorn. Și să stați bine cu nervii toată săptămâna”, a dezvăluit Giulia Anghelescu.

Referitor la strategie pe care au avut-o la Power Couple România 2025, cei doi soți au precizat că au făcut doar ce au simțit pe moment, iar după ce s-au întors în țară și s-au uitat la emisiune, se întrebau unul pe altul de ce au reacționat așa în competiție.

„Cât am fost acolo nu am avut o strategie, am mers pe ce am simțit în momentul ăla și în funcție de prieteniile pe care ni le-am făcut în casă”, a spus Vlad Huidu, care a fost completat de Giulia Anghelescu: „Am avut momente în care ne-am uitat și am zis: «De ce am făcut asta?». Dar deciziile pe care le luai sub presiune astea au fost”.

