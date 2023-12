Din păcate, drumul în competiția America Express – Drumul Soarelui s-a încheiat pentru Giulia Anghelescu și Vlad Huidu chiar cu o zi înainte de marea finală. Cei doi au avut ghinionul ca figurina care se afla în cutia pe care au ales-o să fie roșie, astfel că au fost nevoiți să părăsească show-ul de la Antena 1.

America Express continuă cu Laura Giurcanu și Sânziana Negru, Alexia și Aris Eram, cele două echipe care se vor lupta în ediția din această seară, 27 decembrie, în marea finală. Emoțiile sunt puternice pentru cele două creatoare de conținut, dar și pentru copiii Andreei Esca.

Giulia Anghelescu avea ochii în lacrimi la momentul când a aflat că va părăsi aventura America Express, sezonul 6.

„Asta înseamnă că noi nu mergem mai departe! Mergem mai departe la copiii noștri acasă. Am plâns, era normal să plâng, doar că nu erau lacrimi de tristețe, erau lacrimi de fericire și atât. Tot ce am câștigat de-a lungul acestor săptămâni este mult mai valoros decât premiul final, sincer! Mult mai valoros pentru noi! Prin fața ochilor mei treceau momente din această aventură a noastră. Am trecut de multe fobii, acum pot să spun că nu mai am”, a spus soția lui Vlad Huidu.

Și a continuat: „America Express este poate cea mai tare experiență prin care am trecut în viața noastră, a fost încă o experiență care ne-a demonstrat că împreună suntem extrem de puternici, că atât timp cât ne ținem de mână nimic nu este imposibil. A fost cea mai bună lecție de viață pe care puteam să o primim!”

„Ne-am reîndrăgostit de multe ori în emisiunea asta, pe cuvânt!”

„Ați dat un exemplu despre ceea ce înseamnă o relație, despre ceea ce înseamnă comunicare, despre ceea ce înseamnă dragoste, până la urmă și două suflete pereche!”, spune Irina Fodor.

„Ne-am reîndrăgostit de multe ori în emisiunea asta, pe cuvânt!”, adaugă Giulia Anghelescu.

De-a lungul competiției, Giulia și Vlad Huidu au fost apreciați de telespectatori pentru relația frumoasă și unită pe care o au. Deși au mai existat momente de tensiune între ei, cei doi au știut cum să gestioneze fiecare situație grea.

„Ne-am întors acasă mai bogați decât ne-am fi putut închipui vreodată”

Pe rețelele de socializare, artista a mai postat un mesaj emoționant despre experiența sa la America Express. Giulia Anghelescu s-a bucurat că a făcut parte din această aventură alături de soțul ei, dar și că a legat prietenii cu oameni minunați.

„Suntem recunoscători pentru tot ceea ce am trăit… a fost experiența vieții noastre! Vă mulțumim din suflet pentru tot sprijinul vostru, pentru toate comentariile și mesajele voastre! Ne-am dorit enorm să ne bucurăm de fiecare moment trăit în America Express și asta am făcut până în ultimul moment! Ne-am întors acasă mai bogați decât ne-am fi putut închipui vreodată. Am câștigat prieteni, experiențe și lecții de viață și pentru asta suntem recunoscători pentru totdeauna!

Vă iubim!”.

