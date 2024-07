Se strâng tot mai mult rândurile în bucătăria „Chefi la cuţite”, iar presiunea probelor devine din ce în ce mai greu de suportat. Până şi jocurile de la începutul zilei, menite să mai destindă atmosfera de la bancurile de lucru, nu fac decât să îi agite şi mai tare.

Concurenții „Chefi la cuțite” primesc o nouă probă din partea Irinei Fodor

În această seară, cei trei chefi au planuri mari şi un tonus pe măsură. Iar ca efectul antrenant să fie şi mai puternic, jocul propus de Irina, o poveste culinară, creată chiar în bucătăria „Chefi la cuţite”, le va da mari bătăi de cap atât juraților, cât şi concurenţilor.

Iar ca gradul de dificultate să fie şi mai ridicat, prezentatoarea Irina Fodor va ridica din nou cloşuri misterioase, care vor stârni tot felul de reacţii: „N-am văzut aşa ceva!” sau „N-am mâncat aşa ceva în viaţa mea!”, sunt doar câteva dintre replicile care se vor auzi în această seară în bucătăria „Chefi la cuţite”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări 145 de milioane de lei au cheltuit partidele pentru europarlamentare. Două treimi din sumă, dată de PSD și PNL | ANALIZĂ

Misterele însă trebuie elucidate rapid, căci după start începe imediat lupta titanilor. Conflicte mai vechi vor izbucni la bancurile de lucru, iar banda va aduce din nou, deopotrivă, tensiunea şi liniştea apăsătoare printre concurenţi.

Cătălin Scărlătescu, dezamăgit de concurenții lui de la „Chefi la cuțite”

Pe 4 octombrie, Răzvan Mincă a fost eliminat de la „Chefi la cuțite” sezonul 12. „Nu poți să faci prostia aia în farfurie!”, a zis Scărlătescu la Antena 1. „E o farfurie… Eșec culinar”, a fost de părere Florin Dumitrescu. „Aia era farfurie să treci?! Ție ți-a plăcut? Puteai să faci orice altceva, dar nu așa!”, a mai adăugat chef Cătălin.

„Este un moment foarte greu pentru mine, pentru că nu-mi doream să plec acasă. Îmi doream să rămân cât mai mult timp posibil. Am lacrimi în ochi pentru că știu că pot mai mult, dar mi-am ales preparatul greșit. E o greșeală a mea. Când m-am întors în bucătărie, am avut lacrimi, am legat o prietenie”, a zis concurentul supărat.

Recomandări Primele imagini din locul unde au fost găsite, astăzi, resturile de dronă rusească pe teritoriul României: copaci carbonizați și cratere

Din echipa lui Cătălin Scărlătescu au fost eliminați rând pe rând mai mulți concurenți, iar bucătarul a declarat că e dezamăgit de prestațiile lor.

Urmărește-ne pe Google News