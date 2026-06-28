Un artist celebru s-a prăbușit pe scenă în timpul concertului. Fanii s-au panicat: „Inima mi s-a oprit”

Harry Styles le-a dat emoții puternice fanilor prezenți pe stadionul Wembley, după ce s-a înecat cu apă în timpul concertului și s-a prăbușit pe scenă pentru câteva secunde. Incidentul, petrecut în plin val de caniculă din Marea Britanie, a fost surprins de spectatori și s-a răspândit rapid pe rețelele sociale.

Harry Styles a provocat panică în timpul concertului de pe Wembley

Câteva secunde au fost suficiente pentru ca zecile de mii de oameni aflați pe stadionul Wembley și miile de spectatori care urmăreau concertul online să creadă că s-a întâmplat ceva grav. Harry Styles s-a înecat cu apă în timpul unui moment devenit deja tradiție la spectacolele sale, s-a prăbușit pe scenă și a rămas întins câteva secunde, provocând panică în rândul fanilor.

Concertul a avut loc în plin val de caniculă care a afectat Marea Britanie, temperaturile din Londra depășind 37 de grade Celsius. Încă de la începutul show-ului, artistul le-a cerut spectatorilor să se hidrateze și să aibă grijă unii de alții. Ironia a făcut însă ca tocmai el să fie protagonistul unui moment care i-a speriat pe cei prezenți.

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Totul s-a întâmplat în timpul unui gest devenit tradiție

Incidentul s-a produs în momentul în care Harry Styles a încercat să facă unul dintre gesturile sale bine cunoscute, acela de a stropi publicul cu apă. De această dată, lucrurile nu au mers conform planului. Artistul s-a înecat, a început să tușească puternic, iar câteva clipe mai târziu s-a lăsat pe spate pe scenă, încercând să-și recapete respirația.

Potrivit celor aflați pe stadion, totul a durat doar câteva secunde, însă pentru mulți dintre spectatori timpul a părut că s-a oprit. La scurt timp, Harry Styles s-a ridicat în șezut, și-a revenit și și-a continuat concertul fără alte probleme.

Imaginile au devenit virale pe TikTok

Filmările surprinse de fani au ajuns rapid pe TikTok și pe celelalte rețele de socializare, unde au strâns sute de reacții.

„Când a căzut în genunchi, inima mi s-a oprit”, a scris un fan. „Am crezut că a leșinat din cauza căldurii”, a comentat altcineva. „M-am speriat atât de tare!”, „Este bine?” și „Respiră, Harry!” au fost doar câteva dintre mesajele publicate de internauți imediat după incident.

Artistul le ceruse fanilor să aibă grijă unii de alții

Momentul vine la doar câteva zile după ce Harry Styles le transmisese celor aproximativ 80.000 de spectatori prezenți pe Wembley un mesaj legat de siguranță. Artistul îi îndemnase să se hidrateze, să fie atenți la cei din jur și să anunțe imediat dacă cineva are nevoie de ajutor, subliniind că spectacolul poate fi oprit în orice moment pentru protejarea publicului.

Din fericire, incidentul nu a avut urmări, iar Harry Styles și-a revenit rapid, continuând concertul.

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