„Mon Amour” e piesa pe care Horia Moculescu o cântă la 85 de ani alături de cântăreața Nico. Într-un interviu pentru emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, compozitorul a avut numai cuvinte de laudă la adresa artistei. „Nico are o căldură a ei pe care trebuie să știi să o exploatezi. Ea are o sinceritate în cântat, are senzualitate în voce. (…)

E o melodie găsită întâmplător la mine în bibliotecă, pe care am luat-o și am refăcut-o de două ori. A doua oară, adică acum în forma actuală. (…) Făceam socoteala că în 2022 am scris șase piese. De-a lungul anilor n-am scris mai mult de 10 sau 12 piese pe an. Oricum… s-au adunat peste 500 de piese”, a declarat compozitorul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

La evenimentul de lansare al melodiei, Horia Moculescu a fost sărbătorit cu ocazia împlinirii celor 85 de ani. Nu a lipsit nici fiica lui. „Îl iubesc și îi mulțumesc pentru tot ajutorul pe care mi-l dă atunci când am nevoie de el, și pentru ajutorul forțat pe care mi-l dă când n-am nevoie de el”, a spus Nidia Moculescu.

Întrebat ce își dorește acum, la 85 de ani, Horia Moculescu a spus că vrea „sănătate lucidă”.

În 2020 s-a aflat că Horia Moculescu s-a ales cu pensia tăiată, după recalculare. Pensia i-a fost tăiat cu 300 de lei. „Înainte cu două săptămâni am primit un material voluminos așa cu recalcularea pensiei mele prin care mi se spune că nu mai am 1895 de puncte, ci am 1700. Mi-a venit acest material și apoi mi-a venit pensia”, a precizat Horia Moculescu la România TV.

Compozitorul a continuat: „Eu aveam o pensie nesimțită, vă dați seama, după 42 de ani de muncă, 2.385 de lei, o imensitate, și mi-a venit cu 300 de lei mai puțin”. „M-am interesat și eu la oamenii legii și am aflat că această recalculare, dacă s-ar face ar intra în vigoare din 2021, apoi zice că pensia în plată nu va putea scădea nici după recalculare. Problema foarte mare la recalcularea mea nu s-a ținut cont de un lucru esențial”, a mai spus Horia Moculescu.

