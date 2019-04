„Eu nu ştiam că sunt însărcinaţă. Ericuţa noastră ne-a adunat într-o seară şi zice ea: să ştiţi că eu m-am hotărât, o să am un frăţior şi o să îl cheme Alexandru. Noi am început să râdem. Au trecut vreo două zile. Am luat un test întâmplător. Aveam nişte stări, dar diferite. Când am ajuns acasă, a ieşit testul pozitiv. Am zis Doamne Dumnezeule. Am fost la biserică şi vorbeam cu preotul că sunt însărcinată. Şi da, este băiat şi o să îl cheme Alexandru. Ericuţa este un copil adorabil, eu acum sunt topită după copii. Nu am fost aşa”, a spus Ianna Novac la Antena Stars.

Ianna Novac ea decis că vrea să nască natural, la fel ca la prima sarcină. „Săptămâna trecută mă gândeam: doar doi, de ce doar doi? Deja în mintea mea a venit al doilea. Ce frumoasă e viaţa să ai copii. Nici la unul nu e uşor, stai să vedem cu doi. Se trezesc nişte sentimente atât de frumoase. Soţul meu este extrem de fericit pentru că îşi dorea băieţel. În şase luni sunt deja. M-am îngrăşat vreo patru kilograme şi jumătate. Natural sper să nasc. Am ales. Cumpărături nu am făcut încă. Trebuie să schimbăm casa, nu mai avem loc. Căutăm să găsim ceva frumos”, a mai spus Ianna Novac.

La sfârșitul anului trecut, Ianna Novac s-a alăturat artiștilor care au marcat prin cântec Anul Centenarului, însă a ales s-o facă într-un mod original. Fosta membră a trupei A.S.I.A., actualmente soprană, a unit într-un spectacol melodii vechi de peste Prut cu unele reprezentative din țara ei de adopție, România. ”Prin vocea mea vreau să subliniez ce nu se face, frontierele între care ar trebui să se celebreze un secol a românității”, spunea ea atunci.

