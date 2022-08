De ceva timp, Charlotte face acuzații grave la adresa tatălui ei, Ilie Năstase. Tânăra susține că acesta nu s-a mai interesat de ea, dar și că ar fi împins-o să își ia viața. Ea și-a făcut recent și cont pe o platformă destinată adulților, lucru care nu l-a încântat prea mult pe fostul jucător de tenis.

După declarațiile dure făcute de fiica lui adoptivă, Ilie Năstase nu a mai tăcut și a vorbit despre conflictul pe care îl are cu Charlotte.

„Întrebați-o pe ea cine i-a plătit educația 10 ani la Școala Americană, vreo jumătate de milion de euro! Dacă nu sunt tată bun… Pentru ce? A muncit, a făcut ceva în viața ei ca să merite mai mult? Dacă dumneavoastră credeți că i-am dat numai 600 de dolari să trăiască în America înseamnă că minte clonț!

M-am ocupat de ea cât am putut, dacă ea stă în America și a fost decizia ei să stea în America… Ea stă în America, eu stau la București… Eu știu ce am făcut pentru ea și fratele ei, de asemenea, adoptat. Le-am dat educație, care este cea mai importantă! Ce să fac? Să mă duc la New York să locuiesc? Am familia mea, aici, în România!”, a declarat Ilie Năstase la Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Ilie Năstase are cinci copii, iar în anul 1986, a înfiat doi copii, cu fosta soție, actrița Alexandra King, pe Charlotte și pe Nicholas. După divorțul jucătorului de tenis, cei doi copii au rămas în grija mamei lor, în Statele Unite ale Americii. Ilie Năstase mai are o fiică din relația cu Dominique Garzia, Nathalie. Din căsnicia cu Amalia, cea de care a divorțat în anul 2010, acesta are două fete, Alessia și Emma.

Recomandări Doi cercetători de la Universitatea din București arată dimensiunea dezastrului: în 37 din cele 42 de județe, populația vârstnică este mai numeroasă decât cea tânără

Charlotte nu știe exact de la ce ar fi pornit scandalul cu tatăl ei. „Se poate să fie vorba despre bani! În perioada Covidului i-am cerut să mă ajute cu chiria și el mi-a trimis 600 de dolari pe lună! Ca de Crăciun să vină să-mi spună să mă sinucid?! Dacă e vorba de bani, atunci cum se face că, în același timp, el i-a trimis fratelui meu mii de dolari în fiecare lună?! Deci nu prea cred că e vorba neapărat despre bani. El a zis clar în înregistrare: Pentru că nu ai o viață, eu m-aș sinucide în locul tău. Ca să fiu sinceră, eu cred că el, pur și simplu, nu vrea să mai aibă de-a face cu mine, nu știu de ce pe mine întotdeauna tatăl meu m-a dat la spate, m-a părăsit.

Îmi amintesc că atunci când fratele meu venea să-l viziteze, pe mine mă lăsau în hotel cu orele. Odată la Londra, când aveam vreo 13 ani, eu am adormit după o cursă cu avionul și când m-am trezit, ei erau plecați de opt ore!”, a spus ea.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Dezvăluiri incredibile făcute de fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac. Gestul făcut de miliardar la masă

Playtech.ro Irinel Columbeanu ARUNCĂ bomba la 11 ani de la DIVORŢ! Cine i-a stricat, de fapt, căsnicia cu Monica. Detalii exclusive

Observatornews.ro Proprietarul unui apartament din Mamaia a văzut pe TikTok cum chiriaşii îi distrug locuinţa. "Am sărit în pantaloni, fix la poliţie"

HOROSCOP Horoscop 5 august 2022. Capricornii ar fi bine să ia o pauză de la toți și toate și să caute să-și recapete încrederea în lucrurile bune

Știrileprotv.ro O fetiță de 9 ani a fost violată de iubitul mamei sale, în timp ce frații ei dormeau. Cum a amenințat-o să nu spună nimic

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

PUBLICITATE Proprietar sau chiriaș? Răspunde la chestionar și vezi ce ți se potrivește

PUBLICITATE 7 brand-uri scandinave de pe Modivo care nu trebuie să-ți lipsească din garderobă