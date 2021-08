Cei doi s-au stabilit la Constanța, acolo unde Ioana a locuit de la bun început. Ilie Năstase nu se împacă cu căldura, așa că mai vine și pe la București, unde speră să fie o temperatură mai plăcută.

În viitor speră să scape definitiv de aceste mici probleme, el și soția vor să își construiască o vilă la Moieciu.

„Mă chinui cu căldura, nu prea îmi place căldura, stau aici la mare, dar din când în când mai mergem și la București, înainte vrem să ne construim și o viluță la munte, la Moieciu mergem acolo să vedem ce putem face acolo”, a dezvăluit Ilie Năstase, la Antena Stars, conform spynews.ro.

Cei doi au fost la un pas de separare, dar recent Ioana a dezvăluit motivul pentru care a renunțat la divorțul de Ilie Năstase.

„Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea. Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu.

Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care să i-l ofere. Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva”, a spus Ioana pentru click.ro.

