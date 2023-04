Povestea de dragoste dintre Ilinca Obădescu și Mihai Gruia durează deja de câteva luni, însă cei doi au fost extrem de discreți cu relația lor. Prezentatoarea de la Kanal D și-a găsit fericirea lângă artist și este bucuroasă că l-a întâlnit. „E un băiat foarte bun. Uite, ne-am întâlnit acum și bine am făcut”, a spus vedeta pentru Click!.

Ilinca Obădescu și Mihai Gruia s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun, chiar dacă se știau din vedere. În ultimele luni, cei doi au fost plecați în multe vacanțe, unde s-au descoperit mult mai bine.

„Am fost şi pe Kilimanjaro… A fost experiența vieții mele. Până acum am realizat că am trăit și am fost crescută în puf. Au fost şapte zile în care nu am făcut duș, în care am dormit în cort, în care am mâncat ce mi se dădea.”

Recent, într-un interviu, Ilinca Obădescu vorbea despre relația sa cu Mihai Gruia. „Este frumos să descoperi că e posibil ca doi oameni să se întâlnească exact când fiecare este pregătit să-l primească pe celălalt în viața lui. Mihai a venit în momentul potrivit. Amândoi știm ce vrem și suntem recunoscători pentru ceea ce trăim”, a declarat vedeta pentru WOWbiz.ro.

Și artistul are numai cuvinte de laudă la adresa iubitei sale și spune că este cel mai bun om pe care îl cunoaște. Mihai își dorește să rămână până la sfâșitul vieții sale alături de Ilinca.

„linca este omul cel mai bun pe care îl cunosc. Râdem mult împreună, ne completăm reciproc, este minunată! A apărut într-un moment al vieții mele în care știu cum îmi doresc să arate viitorul meu. Consider că ea este omul lângă care vreau să îmbătrânesc.”

Mihai Gruia a mai fost căsătorit

Mihai de la Akcent, așa cum este cunoscut în lumea mondenă, a fost căsătorit cu Laura, femeia cu care are doi copii. În 2018 au decis să pună punct unei căsnicii de peste 10 ani și o relație de 14 ani. Cei doi au rămas prieteni de dragul fetițelor. Mihai Gruia a devenit părinte de două ori în același an. În 2014, Laura a născut o fetiță, iar la câteva luni au decis să mai adopte încă un copil.

