Sâmbătă, 20 iulie, Ilona Brezoianu și alesul ei, Andrei, și-au unit destinele într-o ceremonie religioasă și au organizat o petrecere de neuitat. Evenimentul a fost unul deosebit, unde distracția și voia bună au fost în prim-plan, iar actrița a fost o mireasă atipică.

Rochia de mireasă a Ilonei Brezoianu, creată pe comandă, a fost lejeră și i-a permis să se miște în voie pe ringul de dans. Cu un design care îi lăsa umerii goi și lungă până în pământ, ținuta ascundea un detaliu surprinzător: o pereche de teniși personalizați. Ilona a renunțat la tradiționalii pantofi cu toc în favoarea unor pantofi sport albi, pe care a inscripționat cu negru mesajul „Proaspăt căsătoriți”, data nunții și un desen cu un mire și o mireasă.

„N-am voce, mă doare tot corpul… și abia aștept să vă arăt mai multe… A fost minunat ❤️ Revin și cu o postare mai amănunțită, pentru că am foarte multe mulțumiri de făcut. Momentan mă simt ca într-un vis”, a scris Ilona Brezoianu.

Invitații la nuntă s-au distrat pe cinste, atmosfera fiind întreținută de Florin Ristei și trupa sa. Printre cei prezenți s-au numărat familia și prietenii apropiați ai cuplului, inclusiv colegii de la matinal ai Ilonei: Diana Munteanu, Nicolai Tand, Radu Bucălae și Cuza. Diana Stejăreanu, o altă colegă de la matinal, a postat în mediul online o fotografie cu pantofii de nuntă ai Ilonei, dezvăluind astfel detaliul inedit al ținutei.

Cine este și cu ce se ocupă soțul Ilonei Brezoianu

În urmă cu ceva timp, Ilona a vorbit despre momentul în care și-a cunoscut partenerul. O perioadă, actrița nu i-a dezvăluit acestuia identitatea. „El mă știa și de la televizor, e o poveste foarte lungă. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context. Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu. E actor în viața mea. În momentul vorbirii este plecat la schi. Este monitor de schi și mai are și alte chestii pe lângă. Sunt îndrăgostită”, a spus Ilona Brezoianu, în cadrul podcastului „La Țocii”.

Alături de Ilona Brezoianu, în cadrul podcastului, a stat și Florin Ristei, iar cântărețul a dat-o de gol pe colega sa de la Antena 1. „Îi cânt la nuntă, ce să facem? Pe cât e? Stați că vă zic eu acum că mi-am trecut în calendar. E un băiat senzațional! 20 iulie! Mi-am pus aici cu semnul exclamării să nu iau cântare. Pe 19 sunt la Iași și pe 20 vin la tine”, a spus atunci Florin Ristei, care s-a ținut de cuvânt și a fost prezent la eveniment.

