Bucurie fără margini în familia lui Pepe! Artistul a devenit tată pentru a patra oară, după ce soția sa, Yasmine, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. La aproximativ două săptămâni de la naștere, proaspăta mămică a împărtășit cu fanii primele imagini cu micuța, emoționând comunitatea online.
Primele imagini cu micuța Jessica
Nașterea a avut loc în a doua zi de Paște, moment care a adus și mai multă fericire în familia artistului. Fetița, care poartă numele Jessica, le-a schimbat complet viața părinților săi.
Yasmine a publicat prima fotografie cu micuța pe rețelele de socializare, alături de un mesaj profund emoționant, exprimat prin versuri:
„Când mâinile ni se-ntâlnesc
Sufletele se privesc
Am o viață să îți povestesc
Cât de mult te iubesc
Când mâinile ni se-ntâlnesc
Sufletele se privesc
Am o viață să îți povestesc
Cât de mult te iubesc“
Pepe, mesaj emoționant pentru fani
Pepe a fost cel care a anunțat inițial vestea că a devenit din nou tată, chiar în ziua în care micuța a venit pe lume. Artistul a transmis atunci un mesaj plin de recunoștință, spunând că familia sa a fost binecuvântată cu o fetiță superbă.
De asemenea, acesta le-a mulțumit urmăritorilor pentru gândurile bune și mesajele primite, subliniind cât de important este sprijinul lor.
„Hristos a Înviat! Astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă. Yasi eroina mămică aici și Jessica la ea în brațe. Iubita noastră. Vă iubim și vă mulțumim mult de tot“ a fost mesajul emoționant transmis de artist pe rețelele de socializare.
Pentru Yasmine, această perioadă este una specială, marcată de emoții intense și de o bucurie greu de descris în cuvinte. Primele zile alături de micuță sunt dedicate familiei, iar fiecare moment devine o amintire de neprețuit.
