În urmă cu trei ani, Anca Serea l-a născut pe fiului său, Moise. Astăzi, vedeta a postat o fotografie de atunci, după travaliu, în care apare ţinându-şi bebeluşul în braţe.

„Mama şi pruncul ei acum fix 3 ani, după un travaliu intens, dar cu minunea în braţe! Te iubesc, Moise! Mulţumesc, Doamne!”, a scris Anca Serea pe Instagram.

Anca Serea este căsătorită cu muzicianul Adi Sînă. Vedeta are cinci copii . Fosta prezentatoare de televiziune este însărcinată în șapte luni, cu cel de-al șaselea copil. Vedeta va aduce pe lume o fetiță „Am luat patru kilograme, ma simt excelent. Nu am pofte, nu am grețuri, nimic, e un bebe tare cuminte. Voi naște tot natural, ca pe toți ceilalți copii ai mei. Doar nu o să mă apuc acum, la al șaselea, să fac cezariană!”, a declarat Anca Serea pentru click.ro.

